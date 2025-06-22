小鹏汽车经历过低谷，如今走上了正轨。但在新能源车这个赛道上生存的话，就不能有半点懈怠，产品要不断的优化，才能满足用户的需求。

MONA M03 是一款非常典型的车型，产品的规格做的比较均衡，同时价格也定的比较切合用户。所以在最初的销售阶段，获得了不错的市场反馈。上市 7 个月，仅用时 216 天，创下新势力纯电最快生产下线 10万台的纪录。

因此，MONA M03 可谓是小鹏汽车的翻身之作。这款产品在市场上获得认可，也间接推动了小鹏这个品牌被更多的用户所认可。

而对手也并非没有动静，竞品车型也不断涌现，小鹏必须将MONA M03 继续打磨升级，才能应对市场变化，MONA M03 Max 就是个答案。

从外观上来看，MONA M03 Max 基本上维持了上一代的设计，这也是迎合了年轻人的设计。新增星暮紫、微月灰、星雨青外观，通过丰富的配色以及多样化的内饰，讨巧的曲线，年轻人还是挺喜欢这种多彩的搭配。

小鹏MONA M03 Max后视镜升级为极简无边框设计，集加热、折叠、记忆、倒车翻转等功能于一体，同时加入了辅助驾驶小蓝灯。

小鹏MONA M03 Max版推出502km长续航版和600km超长续航版，Plus版推出515长续航版和620km超长续航版，以不同的配置锁定对续航有不一样需求的用户，当然，另一个好处就是价位段可以做的比较宽广，可以留住预算不同的用户。

坐进座舱，可以感受到小鹏家族风格的设计语言。极简的方向盘，用的是D型运动电容加热款式，中控台位置的车机屏幕符合当下的主流设计。车机用的是AI天玑系统5.7.0版本，系统相比去年的MONA M03新增超300项功能。

尤其是在语音控制方面，做的比较好，唤醒和执行都非常快速，几乎可以不用手点就能通过讲话完成大部分的车辆操控。

后排配置了三个头枕，座椅的厚实度不错，如果是两个人的话，会比较舒服，三个人的话体型适中的人才能比较轻松坐下。

座椅方面，副驾驶增加了座椅记忆与迎宾功能。后排的空间也符合预期，比起同级来说空间也算在优等生水平。后尾门是掀开式的，可以照顾旅行行李的需要。新增V2L对外放电功能，支持最大3.3kW对外放电功能，户外露营用的上。

智能辅助驾驶一直是小鹏在市场上吸引人的地方。小鹏汽车把全栈自研的小鹏图灵AI智驾装配上车。并以不选配、不付费、不选装的卖点来吸引用户。这一点也是很多年轻群体在选购同级别车型的时候，将意向的天平倾向小鹏的关键所在。

Max版本配置27颗传感器、英伟达双Orin-X芯片，总算力508TOPS，可以支持高阶辅助驾驶，这在同价位车型来说，算是越级配置。而对于简单的停车，查看周边环境等，自然不在话下。

从驾控感受来说，这款车开起来比较轻巧，尤其可以应对相对拥挤的城市道路，特别是高峰期的拥堵。因为有了智能辅助驾驶的帮助，可以非常轻松地完成公司和家之间的通勤。

行业都知道，想要智能驾驶能力越好，就需要强大的数据作为支撑，海量的数据经过处理，会让智能驾驶越来越聪明。因此，在硬件能力匹配到位的情况下，小鹏MONA M03 Max 就得尽可能地卖出量。

综合素质来看，小鹏MONA M03 Max 变成了小鹏汽车的基本盘，其较为客观的出货量也在无形之中起到一个护城河的作用。同时，在智能辅助驾驶上获得足够多的用户和数据，又能帮助小鹏融合AI汽车和具身智能机器人上的技术，走向更好的增长曲线。

而反过来，随着小鹏MONA M03 Max出货量的增长，售后服务和系统迭代服务也要跟上，尤其是和 AI 相关的体验要不断升级，这样才能形成稳固的发展基石。