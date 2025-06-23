科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2025.06.16-2025.06.22）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

在本期的内容中，有这么一组数据值得注意：91%的东南亚消费者已经开始用AI来发现商品，88%会参考AI推荐来决定买什么。但在卖家端，真正把AI用进日常运营的比例却只有26%。于此，可以看到，在东南亚，消费者已经在逐渐适应“AI帮忙挑东西”的节奏，但这在商家的一侧却呈现出了不对称的景象。

当然，这背后蕴含的也不仅仅只是双方之间的参差。更多的，我们或许也可以从中感受到在这片发展相对新兴的区域（笔者指的是东南亚），技术正在以怎样的形式被人们所理解和接受——也或者用更简单的话来说就是，技术到底是怎样进入人们的日常？

也当然，从本周的内容来看，金融科技会是一个最为直观的场景。比如在菲律宾，“挑战者银行”Salmon正通过提供8.88%的高利率吸引用户，将存款产品与数字平台结合，拓展了传统银行体系覆盖不到的客户群体；Instapay则服务于外籍劳工，通过电子钱包、工资卡和跨境转账，解决了他们日常收支与汇款的基本需求。这些产品并不复杂，但在实际使用中，它们确实改变了很多人对于技术的理解，尽管人们并不总是把它当作“技术”来看待，也未必意识到自己正在参与一场被冠以“技术”之名的改变。

或许这正是技术真正开始起作用的方式——不仅仅是通过某个令人惊叹的瞬间或者产品，而也可以是通过一系列看起来并不复杂的使用习惯，悄悄改变着人们的判断路径、行为逻辑，以及他们与整体之间的关系。而东南亚，正在用自己的节奏，进入这样的变化之中。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

泰国批准三家虚拟银行筹建：据悉，泰国财政部在该国央行（BOT）建议下，正式批准三家申请方筹建虚拟银行——包括：ACM Holding Company Limited；由泰国开泰银行（Krung Thai Bank）、AIS（泰国最大电信商）与PTT石油零售组成的财团；以及由SCB X、WeTechnology 与韩国 KakaoBank 组成的财团。

根据公告，5家申请人中有3家获批进入下一阶段，将组建股份有限公司，并在通过央行审查与完成“筹备就绪”评估后，方可正式申请虚拟银行牌照。三家机构需在2026年6月前启动业务。BOT表示，设立虚拟银行旨在通过数字渠道优化服务效率，覆盖中小企业与未被充分服务的个人群体，推动金融创新与竞争，同时确保系统稳健性和申请过程的公平透明。

大华银行接入中国跨境支付系统：据悉，新加坡大华银行（UOB）及其中国子公司近日成为中国跨境银行间支付系统（CIPS）的境外直接参与者，将为境内外客户提供人民币跨境清算、结算与支付服务。该行表示，未来将通过接入全球超过1600家CIPS参与机构，提升人民币业务效率，降低支付成本。目前，UOB跨境人民币结算量已在23至24年间实现翻倍增长，其中超半数业务流量来自东盟与大中华区。

EDGNEX将在雅加达建设23亿美元AI数据中心：据报道，由迪拜DAMAC集团支持的EDGNEX Data Centers近日宣布将在印尼雅加达建设一座专注于人工智能应用的数据中心，总投资达23亿美元，预计未来容量可达144MW，成为东南亚地区规模最大的AI基础设施项目之一。据介绍，该项目已于2025年3月完成土地收购，目前进入初步建设阶段，首期预计于2026年12月交付。该数据中心将部署高密度AI算力机架，目标PUE为1.32，并作为EDGNEX在印尼的第二个项目。

报告称生成式AI有望为东南亚电商生态释放1310亿美元新增价值：据Momentum Works与Lazada联合发布的最新报告，若生成式人工智能（GenAI）在电商行业实现高水平应用，东南亚整体电商年交易总额有望达到4130亿美元，较低采用情境高出1310亿美元，区域渗透率将提升至24%。报告指出，AI的全面集成将覆盖从个性化推荐、动态定价到预测物流与跨境运营等多个环节，推动平台从“AI辅助”向“AI原生”转型。目前，消费者对AI工具的使用已相当广泛——91%的用户依赖AI发现产品，88%依赖其进行购买决策；而在卖家端，实际使用AI工具的比例仅为26%。报告认为，未来竞争优势将由那些率先拥抱AI的卖家主导并放大。

马来西亚投入100亿美元升级国家电网：马来西亚总理安瓦尔在“能源亚洲大会”上宣布，国家电力公司Tenaga Nasional将投资430亿令吉（约合101亿美元）用于国家电网升级，以满足人工智能与电池储能系统带来的新增需求。与此同时，国家能源公司Petronas将在近海建设三座碳捕集与封存（CCS）设施，并正与日本、韩国及多家国际能源企业合作探索跨境碳运输。Petronas表示，当前正努力服务快速增长的AI与数据中心产业，微软、谷歌、亚马逊、英伟达与甲骨文等科技巨头已在马加大布局，推动其成为东南亚重要的算力枢纽。

百度加速海外扩张，萝卜快跑或年内登陆新加坡和马来西亚：据彭博社报道，百度计划最早于今年在新加坡和马来西亚上线萝卜快跑无人驾驶出租车服务。

据称，百度正加快拓展海外市场的步伐。萝卜快跑目前正与当地潜在合作方接洽，商讨最适合两国市场的运营模式。百度首席执行官李彦宏此前曾指出，公司正寻求与出行平台、本地出租车公司及第三方车队运营方合作，以推行轻资产策略。

投融资

提供8.88%存款利率，这家菲律宾金融科技公司刚获8800万美元融资：Salmon成立于2022年，提供专注于消费市场的金融借贷服务，其平台可以使客户从在菲律宾证券交易委员会注册的合作伙伴处获得金融产品。同时，Salmon也在菲律宾经营有一家持牌银行（Rural Bank of Sta. Rosa Laguna）。据公司此前透露，Salmon在成立仅四个月后就推出了首款信贷产品，且在此后的每三个月里就推出一款新产品。

为外籍劳工提供工资账户，Instapay获300万美元融资：Instapay于2019年在马来西亚市场推出，定位为纯数字支付平台，主要面向未被银行覆盖的外籍劳工群体，提供电子钱包与Mastercard工资卡服务，协助企业以数字化方式发放工资。据悉，企业可通过Instapay平台为员工开设电子账户，员工则能够通过该钱包进行跨境汇款、水电账单支付、话费充值等日常操作。此外，工资卡也可用于全球Mastercard商户消费及ATM取现。

观点&观察

平台提价之后，东南亚用户用得少了么？数据给出了答案：尽管东南亚面临宏观波动与通胀压力，马来亚银行投行（Maybank Investment Bank，下称，马投行）在日前发布的报告中指出，该地区互联网行业仍展现出强劲韧性。同时，随着数字支出的稳定提升，东盟互联网行业将持续增长。