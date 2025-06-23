上市仅仅几周，任天堂 Switch 2 在日本的销量就已经超过了 Xbox Series X、Series S 以及 PS5 数字版的终身销量。鉴于其前代产品的表现以及预购的火爆程度，这款游戏机在上市前就已注定会在销售上取得成功。如今，Switch 2 已经上市几周，其引起的轰动甚至超出了一些人的预期。

Switch 2 自上市以来，迅速成为历史上销售速度最快的主机，短短几天内就售出了 350 万台。相比之下，自 2022 年推出以来，Steam Deck 的累计销量在 400 万至 500 万台之间。

根据日本知名游戏杂志《Famitsu》的统计数据，截至 6 月 15 日，Switch 2 在日本的销量已经达到 110 万零 1136 台。尽管 PS5 数字版和 Xbox 所有当前世代硬件已上市多年，但 Switch 2 的销量仍超过了它们。Xbox Series X 在日本的销量仅为 30 多万台，而 Xbox Series X 数字版的销量甚至不及 Switch 2 一周的销量。

尽管目前尚不清楚任天堂 Switch 2 能否持续保持如此迅猛的销售势头，但其良好的开局已经为未来的市场表现奠定了坚实基础。任天堂的上一代主机——Switch 1，是美国历史上销量最高的主机，于 2024 年超越了 PS2，并在日本市场售出了超过 2000 万台。随着 Switch 2 的推出，其市场表现无疑将备受关注。