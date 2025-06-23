特斯拉终于在美国得克萨斯州奥斯汀首次向公众推出了其 Robotaxi 平台。目前，特斯拉正在使用 Model Y 车型进行试点运营，并且仅向少数参与“早期体验计划”的用户开放了试乘机会。特斯拉于当地时间周日中午在奥斯汀正式上线了 Robotaxi 平台，首批试乘已经开启。

特斯拉 CEO 马斯克称，当进入 Robotaxi 时，所有的媒体、流媒体和首选温度设置都会自动运行。马斯克还称，测试期统一每单收费 4.2 美元。

为了确保安全，特斯拉在每辆 Robotaxi 内安排了一名安全员，但安全员并不坐在驾驶座上，而是坐在乘客座位上。这仅是特斯拉为保障“早期体验计划”乘客安全而采取的预防措施。尽管如此，乘客仍可以通过特定方式向特斯拉报告任何问题。

目前，特斯拉仅在奥斯汀部署了大约 15 到 20 辆 Robotaxi 进行有限的测试，但这一数字预计会随着时间的推移逐渐增加。

然而，该公司前 AI 主管安德烈·卡帕西（Andrej Karpathy）却警告称，不要相信自动驾驶问题已经解决，也不要以为完全自动驾驶汽车很快就会实现。

卡帕西在创业孵化器 Y Combinator 的 AI 创业学校活动上发表了演讲，并就自动驾驶发表了一些有趣的见解。卡帕西回忆起了 2013 年的一段经历。当时，一位在 Google 自动驾驶部门（现为 Waymo）工作的朋友载他体验自动驾驶汽车。卡帕西指出，十二年过去了，自动驾驶的问题依旧没有得到解决。

“我们上了自动驾驶汽车，然后沿着帕洛阿尔托周边的公路、街道等行驶了大约 30 分钟，这段旅程非常完美。全程没有任何干预。这是 2013 年的事了，也就是大约十二年前。这件事让我深有感触，因为当时我拥有了一段完美的驾驶体验，完美的自动驾驶演示，我当时认为自动驾驶即将实现，因为这一切都行得通。这太不可思议了。但如今十二年过去了，我们仍在致力于自动驾驶技术的研发。我们仍在研究驾驶（AI）智能体。即便到现在，我们仍未真正解决这个问题。”卡帕西表示。

十二年后的今天，Waymo 在加州、亚利桑那和得州运营着超过 1000 辆自动驾驶车辆，每周为付费客户完成数十万次自动驾驶乘车服务。

然而，卡帕西解释说，这并不意味着自动驾驶问题已经解决。“你可能会看到 Waymo 的自动驾驶车在路上行驶，看起来像是无人驾驶，但实际上很多时候仍有远程操控和大量人工参与，”他说。

“我们还没有达到宣告成功的地步，但我现在认为它肯定会成功，只是过程比较漫长罢了。”卡帕西说。

他补充表示，“软件非常复杂”，“AI 智能体”（指能为人类执行任务的 AI，例如驾驶车辆）的发展仍需时日。在他看来，今年不会成为“AI 智能体之年”，未来十年才是“AI 智能体的时代”。