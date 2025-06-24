动点出海获悉，印尼国家主权财富基金“达南塔拉（Danantara）”与俄罗斯直接投资基金（RDIF，俄罗斯主权基金）近日宣布，双方将共同发起设立“印-俄投资平台”（Russia-Indonesia Direct Investment Platform，RIDNIP）。

据介绍，RIDNIP总规模最高可达20亿欧元（约合23亿美元），将用于在印尼与俄罗斯之间开展投资，推动两国经济合作。

具体而言，根据声明，RIDNIP将面向战略行业，重点关注具有潜力的两国本地企业。据悉，RIDNIP将不仅只是作为一个资金合作平台，也被定位为双边技术转移的战略载体，旨在推动两国在工业知识、应用研究与先进解决方案等方面的交流与落地。

此外，RIDNIP还将致力于促进两国间的创新与能力建设，加速产业升级，支持具有竞争力的创新生态系统发展，并在基础设施、能源、先进制造业与粮食安全等关键领域，推动技术自主的深化。

达南塔拉首席执行官罗珊·佩尔卡萨·鲁斯拉尼（Rosan Perkasa Roeslani）表示，此次合作是机构落实国家长期优先事项的一部分。通过RIDNIP，达南塔拉希望将跨境投资更有方向性地引导至基础设施、能源、制造业等印尼战略领域，在增强经济韧性的同时推动产业转型与可持续增长。

RDIF首席执行官基里尔·德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）则指出，印俄之间长期保持紧密关系，此次协议有助于进一步拓展双方在能源、农业与基础设施等领域的具体合作机会。此外，“这一平台也体现了双方对技术进步和创新驱动增长的共同承诺，将增强两国在全球舞台上的竞争力。”

作为背景，本次已是达南塔拉年内第二次与海外主权资本达成大规模合作。

今年4月，该机构曾宣布与卡塔尔方面各自出资20亿美元，联合设立一支总额达40亿美元的合资基金，用于投资印尼本土项目。据悉，这也是达南塔拉首次与外国投资者展开合作。当时，达南塔拉高层曾表示，机构希望通过共投机制，引导更多外资进入印尼市场。

达南塔拉于2025年2月24日正式成立，定位为国家主权财富基金（也被外界称为“印尼版淡马锡”）。机构主要职责包括整合对国有企业的管理、优化其股息和投资回报，以及通过长期资本运作支持国家重点发展目标。印尼政府曾提出在任期内实现8%的经济增长目标，而达南塔拉被认为是这一目标的重要政策工具之一。

官方信息显示，达南塔拉的初始资金规模预计为200亿美元，计划在未来几年内推进15至20个金额达数十亿金额的重点项目，涵盖镍下游产业、人工智能、炼油与石化、水产养殖和可再生能源等领域。

值得一提的是，相较于此前与卡塔尔的合作——或者简单来说“吸引外国投资进入印尼”，不难发现在RIDNIP中，达南塔拉也正承载起“推动国内资本走出印尼”的角色。而基于这一变化，作为所谓的“印尼版淡马锡”，达南塔拉或许也正逐渐走向这一符合定义的路径。