随着 AI 的发展，我们看到越来越多的体育健身运动融入了人工智能技术和理念。有了人工智能的帮助，科学健身和运动变得更加高效。在这个领域，也存在着很多的创业机会，投篮实验室Shotlab 就是其中一家，我们请他们的联合创始人黄斌给我们分享一些观点。

是什么契机促使您决定创立投篮实验室Shotlab？这一想法最初是源于个人对篮球的热爱与兴趣，还是经过对市场和行业深入思考后的决策？

简单说一下我的背景，从2010年开始就加入国内一个老牌的知名投资机构，从最年轻的合伙人，到成为机构的股东，参与了很多大健康领域的项目，个人也投了些体育的项目。过去几年在做一个并购项目的交割过程中，时间相对就比较多，就在自己办公室里搞了一个小球场，身边聚集了很多篮球圈的朋友。包括我自己抖音账号也有近20万粉丝，认识了当时正在做抖音账号和小程序的杨熙和郭景杰，对于整个篮球行业的智能化持续保持深入的沟通交流，之后项目在线上的纯软件模式遇到一些障碍，团队也陷入迷茫期，我就加入主导新的战略方向和重组团队的股权结构，我们首先是基于对篮球的热爱，同时也对行业的未来发展做了深度思考，才一起创立了现在的Shotlab。

公司在创立初期，得到了深圳市政府和深圳科创学院（李泽湘教授孵化）的投资与支持，这些支持在公司起步阶段起到了怎样关键的作用？当时面临的最大挑战是什么，又是如何借助这些资源克服的？

在我们重新开始新模式的探索过程中，因为涉及了智能硬件层面，李泽湘教授作为我个人认同的中国智能硬件领域创投第一人，当有机会得到他的参与，对我们当初刚起步时，意义重大。让我们有信心去完成智能硬件的转型。当时最大的挑战就是我们是一个纯软件的团队，但李老师的体系给我们增加了硬件的能力，从而顺利让AI+软件+智能硬件在体育领域的落地计划首先在篮球上实现了。

能否详细介绍一下智能投篮场地和系统从最初概念到成品的研发过程？经历了几次重要的迭代升级，每一次迭代的主要驱动因素和改进方向是什么？

我们一开始就想做成一个AI数据统计，AI篮球教练，AI篮球裁判，智能发球机器人，智能篮板等集合一体的智能化篮球场地，基本上在AI技术和软硬件层面都完成了基础的开发工作，中间做了大量的面向球员、球馆、品牌的需求测试，在多个场地中实际落地运营并收集了大量的真实用户反馈，也通过之前积累的行业人脉资源进行了海量的模式验证，最终目标是打造一个球员喜欢用的，球馆愿意装的，品牌想合作的智能篮球产品矩阵。

在产品研发过程中，如何平衡技术创新与用户实际体验？有没有收集到一些用户反馈，从而促使产品做出重大调整的案例？

我们在不同城市打造了专门的测试场地，邀请了很多KOL和职业球员进行1000次三分投篮挑战的直播测试，平时也对业余球员开放测试，收集了各个类型球员的反馈，创新不是光立足于我们的能力范围，而是在满足市场实际需求上，去找一个平衡点。

目前我们已经拥有了几万名用户的投篮测试数据，以及他们在系统上完成的数百万次投篮动作和结果数据，并在全网有数亿的直播和短视频流量传播。除此之外我们也关注到，将城市本地文化与社群认同融入篮球生态，能有效增强球员的凝聚力。正如篮网队老板蔡崇信在今年 BEYOND Expo 闭幕演讲中所说，篮网队始终致力于代表布鲁克林的在地精神。

近年来，篮网通过与本地艺术家的合作探索文化表达的可能。例如2020–21赛季的城市版球衣首次融入布鲁克林出生的艺术家Jean-Michel Basquiat的视觉语言，2021–22赛季球队又携手纽约当代艺术家 KAWS 推出城市版球馆地板，并搭配当季球衣用于多场常规赛。这些尝试不仅强化了球队与城市文化的连接，也展示了艺术在体育空间中的叙事力量。展望未来，除了持续推动篮球空间的智能化发展，我们也计划在场馆专业化设计中，将艺术作为文化构建的一部分系统融入，最终服务的是每一位热爱篮球的用户，在运动过程中的体验感与归属感。

目前投篮实验室有哪些重要的合作伙伴？合作的模式和领域主要集中在哪些方面？

目前国内主要的篮球品牌、赛事、场馆、球员都和我们有各种合作在推进，基于保密条款，只能说等之后的正式亮相。但是在全球范围内，对整个用户投篮行为数据化，数据智能化和Token化的产品矩阵和场景落地，我们应该是唯一一家已经在市场上跑通的。

能否分享一些实际落地的项目案例，并分享下对用户和篮球行业产生的影响？

在上海和国内第一的篮球场馆品牌，洛克公园的合作。在深圳的政府场地，和阿里体育运营的深圳新安文体中心的合作。在北京和三个不同类型的场馆，包括只针对国际学校的，24小时开放的，私教训练的各种场馆。在厦门，和中国非职业三分第一人张佳滨的合作。在重庆，和国内抖音粉丝量第一的投篮训练师篮球风云海波的合作。在澳门，和澳门本地第一的培训机构合作。还有更多的目前还不对外公布的合作。

目前而言，遇到的困难是我们作为初创公司，面对的市场太大，需要进一步聚焦于一个单点突破的方向，还需要联合更多的资源方一起来推动AI智能篮球产品的落地。之前有遇到过合作的场馆方，花钱买了我们的产品，在前期合作测试市场期间，他们觉得产品的模式和数据很好，但可能由于旗舰版本产品包括基础命中率和AI教练的成本过高，因此找了个借口说其中的第三方发球机出故障，自己搞定不需要我们售后了。后来发现他们用业内落后的技术做了他们觉得更便宜但只包含命中率的版本在使用，实际上当时我们已经完成了功能更好但价格仅为一半的产品，只是没有急着推向市场，这给我们带来的反思是产品矩阵的普适性要加强，同时需要让更多产品在市场上出现。

我们现在最基础的一款命中率版本产品，支持记录投篮命中数据和线上线下PK，将标准化隐藏式无感改造一个智能投篮场地的成本降低至5000元左右。未来规模化批量生产后，成本将进一步下探至千元级别，让传统场馆的智能化改造门槛大幅度降低。命中率版本产品没有AI的实际应用提升价值，但依然能够极大地提升场地的智能化水平。而如果使用结合AI教练和AI裁判的旗舰版本产品，就能真正体验到AI带来的颠覆式创新。我们一直在努力降低旗舰版本产品的成本，用和球馆共同运营的方式，提升球馆的营业收入增项。目前而言，价格已经做到了海外某投篮结果分析产品的十分之一了。但我们也并没有开始去销售设备，还是和头部的场馆合作，以完善整个产品矩阵，增强产品壁垒。最为主要的是我们在最顶层赛事品牌合作都还在推进中，今年的计划完成后，会让Shotlab的品牌价值达到一个高度，同时也在和顶级的资本进行了多轮的接触，这几点，就等我们最后官宣吧。

就国内市场而言，投篮实验室目前的市场覆盖情况如何，主要的目标客户群体是哪些？

国内目前，我分两块来谈论，第一是投篮结果的数据，就是命中率版本，很多投篮机会用红外的方案。或者是智能篮球或者篮筐，也可以用感应器的方案，但这些实际上和AI没有关系，存在各自的优缺点，我不做评价，使用过了就有体会。

我们的投篮结果，主要是技术上的天然优势，训练越多，对环境越熟悉，就越精准，并且支持线上和线下各种游戏化PK玩法。最为关键的是，成本远低于市场上的所有产品。做到了产品最好，价格最低。为什么要这么反市场常识去做这个产品，因为我们要让所有的城市场馆，在我们的相互选择之下，形成各自的数据联网，小网络去联通全国乃至全球的大网络，比如最终我能够在全球10000个场地实现跨时间跨空间的在线投篮PK。

我们已经快接近于实现一个顶级赛事的合作，在我们合作的球场去训练，有机会将每次训练的数据转化为积分奖励，还能够完成投篮挑战并通过动作和结果数据获得顶级赛事的相关奖励，实现品牌的商业化价值传递、用户的数据化行为激励、投篮的娱乐化大众参与。对于爱好者之外的偏专业的球员，从少儿培训机构到小学初中高中大学，体校职业队乃至国家队，都有对应的产品和合作在开展中，让一个球员的训练数据终身得到记录，从小就有最科学的训练方法论指导，专属于个人的AI教练一直陪伴，并且在训练行为中加入各种激励措施。

对于有实现完整数据闭环要求的球队和俱乐部类客户，我们能够提供私有化的定制版本产品，与客户已有的训练体系和数据管理系统打通，实现客户自有的智能篮球训练生态。同时我们还在推进新的文旅行业运动场景的诞生，创造全新的文旅+智能运动体验。重新定义线下流量的运动行为和线上商业化的协同价值，也已经和国内体育新媒体、体展的头部公司达成深度合作，在各类赛事中增加体育科技体验的活动环节。

在海外市场拓展方面，公司有怎样的战略规划？

海外拓展方面，我们正在与美国最好的训练师之一、NBA现役球员、NBA退役后参与投资机构的相关人士、其他地区的篮球业内人士，包括多国的篮协、国家队、当地最大的球馆品牌方等展开合作。

你可以去对比市场上现有产品，就会得出结论，但最关键的是，中国供应链带来的成本优势，我比你做得好，做得全，还比你更便宜。还有，虽然我们公司是一个初创公司，但是我们的股东，会让你对于和我们的合作，完全能够信任。你不是和我们几个年轻创业者在合作，而是和中国最牛的智能硬件生态在合作。

海外的专业化训练需求和国内的娱乐化需求，是一个动态的变化过程，我们认为用户对于智能化的需求最终会趋同，但在制定具体策略时我们必须理解不同市场需求发展阶段存在的差异。

篮球场引入 AI 技术是产品发展的一个重要里程碑，当初是基于怎样的思考决定将 AI 融入产品中的？

所有的体育运动都值得被AI+智能硬件，或者说是被机器人赋能一遍。目前篮球场的智能化程度非常低，加入行为感知和AI分析反馈能极大提升运动的科学性和效率。

AI 技术为投篮训练带来了哪些传统训练方式无法比拟的优势？

首先是训练效率，在我们的智能投篮场地，用户半小时能完成超过300次投篮，并且每一次投篮的动作都会得到AI教练的即时指导，每一次投篮的结果都能通过量化方式得到精准的实时反馈。其次是生涯数据的记录和分析，用户在智能投篮场地的所有训练数据将积累形成生涯数据库，支持随时查看任意时间段内的基础数据和AI定期提供的专业投篮训练分析报告。最终形成个人的AI教练，提供针对性的投篮训练计划。

随着 AI 技术的不断发展，投篮实验室在 AI 算法优化、功能拓展上有怎样的规划？

投篮实验室的AI规划是“深度优化核心能力，广度探索应用价值”。我们将持续投入研发，让AI成为实现篮球场景数据化和智能化的关键力量，提升篮球群体的娱乐、训练和比赛体验。我们已经使用百万次的私有球员版数据对模型进行训练，尤其是对线下场景的落地应用，我们有完全自主研发设计的智能硬件方案。重要的不是某个单项技术的优势，而是针对具体落地场景的商业化应用。

您认为人工智能在未来运动领域还会有哪些新的应用场景和发展方向？投篮实验室是否有计划涉足这些新领域？

目前我们专注于篮球，但是实际上人体发力和结构的底层逻辑是一致的，因此将来也计划推出面向其他运动的智能化产品。高尔夫、网球、足球都分别有不同资源背景的合作伙伴想让我们开发出相应的智能硬件，这部分属于地基已经搭建完毕，就是看团队的精力和项目进展的节奏，我再提这个观点，所有的运动行为和运动结果数据化并由AI实现智能化的关联指导，这个在未来将成为常态。同时行为数据化，数据Token化，Token商业化，能实现用户、场馆、品牌、社媒和我们的价值一体化。这个很快大家就能体会到。

随着人工智能在运动领域的深入应用，可能会对传统运动行业和相关从业者带来哪些影响？投篮实验室如何看待这种变革，并计划如何在其中发挥积极作用？

我们应该有机会去作为领先者参与到这个趋势当中，谁先拥抱AI，肯定会先收获，可以试着先和我们相拥来共同参与这样的变革。因为体育的市场巨大，我们立志在一个大生态中和各方共建，不同的场景除了AI+智能硬件机器人等技术优势，对于场景的认识，用户的实际需求，商业化的进程，我们在其中属于关键的一个环节，但依然需要各自有优势和资源的一起来完成。直白地说，我们的技术完成度更高，成本更低，品牌更硬，我还愿意用各种方式合作共建，你有场景有资源，自己做不如找我合作，这句话，有格局的人应该能听懂掌声了。

在您看来，要实现人工智能在运动领域更广泛、更深入的应用，目前还需要克服哪些技术、市场或观念上的障碍？

首先我并不是技术专家，从运动角度和用户角度来说，我可以有自己的一些看法，仅供参考，技术上来说，算力的发展肯定会进一步对所有场景的覆盖加速，市场也会因为场景的落地应用更直观地感触到带来的价值，观念上会从一个比较宽泛的理解到实际应用的体验并习惯于AI辅助到不可或缺。

回顾公司的发展历程，您认为投篮实验室 Shotlab 取得的最大成就是什么？对于公司未来 1-3 年的发展，您有怎样的目标和期望？

到目前而言，最大的成就就是把连李老师都觉得一个初创团队很难做的产品做了出来，同时顶级的赛事和品牌也主动用了我们的产品，凡是用过的个人用户，也都给出了极高的评价，头部的场馆也愿意付费合作。接下来就是如何打开全球市场的目标实现。对于未来公司的发展，我们的目标就是让大部分的场馆实现数据化和智能化，让大部分的用户享受AI带来的全新训练体验，让运动行为数据化成为常态。

最后，您想对关注投篮实验室 Shotlab 的用户和篮球爱好者说些什么？有没有什么新的产品或项目可以提前透露一些信息？

来试试我们的产品，甚至行业内的训练师、场馆方、赛事方、品牌方可以加入我们。新的产品会一直进行迭代和升级，产品会永远随着市场去进化。也许看到这个文章的你，可以和我们一起去开创体育AI领域的新未来。