苹果又一次在广告发布后迅速下架，这已是一年多来第四支遭撤下的广告。这支名为《The Parent Presentation》的宣传片时长近八分钟，由喜剧演员马丁·赫尔利出演，内容是教学生如何劝说父母为他们购买 Mac。

该广告上周五上线，但次日便从 YouTube 和苹果面向大学生的网页上消失。不过，苹果当时一同发布的演示文稿模板仍可在官网下载。这份包含 81 幅幻灯片的模板列出了“45 个不可辩驳的理由”，试图说服家长相信 Mac 是大学生活的必备工具。

苹果去年五月曾为广告《Crush!》公开致歉。该广告中，一台液压机压毁了钢琴、唱片机、颜料等一系列创作工具，最后抬起机器，露出新款 iPad Pro。广告原意是强调这款设备的创作能力，但引发了强烈反弹。苹果最终将其从电视和 YouTube 全面下架。

几个月后，苹果又撤回了另一支广告《Out of Office OOO》。这支十分钟的影片讲述一群同事在泰国出差时使用苹果设备的故事。但因广告内容被批评为刻板化、陈旧的国家形象，遭到泰国民众与议员的抗议。

今年三月，苹果又下架了一则 iPhone 16 的广告，由《最后生还者》主演贝拉·拉姆齐出演。片中展示了 AI 升级后的 Siri，可以做到如记住几个月前遇见的某人姓名等尚未实现的功能。