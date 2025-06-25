法国消费者监管机构日前下令特斯拉停止将其汽车宣传为“完全自动驾驶”，并威胁称，如果特斯拉继续从事此类“欺骗性营销行为”，将对其处以每日 5 万欧元的罚款。

此次调查始于 2023 年，起因是法国消费者投诉服务平台 SignalConso 收到多起关于特斯拉的投诉。经过调查，法国经济部下属的竞争、消费者事务和反欺诈总局（DGCCRF）发现特斯拉在销售合同、支付方式、退款流程以及自动驾驶功能宣传等方面存在诸多问题。

调查结果显示，特斯拉的销售合同存在诸多漏洞，例如未注明交车日期、期限或交车地点，也未提及信贷支付相关内容；在消费者享有撤回权期间，特斯拉要求提前支付购车款项；此外，特斯拉未能提供有效的部分现金支付收据。

在车辆交付方面，特斯拉的表现也备受诟病。法国当局指出，特斯拉的交车流程存在随意性，交车时间和地点经常突然变更，且未能及时退还消费者在行使撤回权后的订单款项。此外，特斯拉在交付方式和地点的信息告知方面也存在不足。

最引人关注的是，当局法国认定特斯拉在宣传其 FSD 功能时误导了消费者。自 2015 年以来，特斯拉一直向公众销售某种形式的部分自动驾驶功能，最初以 Autopilot 的形式推出，仅适用于高速公路驾驶。近年来，特斯拉将重点转向更高级的 FSD 功能，该功能不仅适用于高速公路，还可在城市街道上使用。然而，目前 FSD 仍仅属于“L2 级”驾驶辅助功能，仍需驾驶员坐在驾驶位上对车辆负全责。而更高级别的自动驾驶功能（如 L3 级及以上）才可被视为“自动驾驶”，车辆在某些情况下可自行承担责任，四级以上则无需驾驶员坐在驾驶位上。

此外，特斯拉在法国销售的 FSD 软件目前尚未启用，尽管特斯拉一直在努力将 FSD 引入欧洲市场，但相关审批流程仍未完成。这意味着所有在法国购买该系统的消费者目前都无法使用该功能，即使他们能使用美国版本的 FSD，其功能也仍无法达到完全自动驾驶的标准。

特斯拉拥有四个月的时间来遵守这一要求，否则罚款将正式生效。

这并非特斯拉首次因车辆自动驾驶能力的宣传而面临法律审查。2020 年，德国竞争监管机构曾对特斯拉提起诉讼，指责其广告宣传超出了实际交付能力。尽管特斯拉成功上诉并继续在德国宣传其车辆的自动驾驶功能，但在法国，该公司如今面临着更为严格的监管压力。

在美国，特斯拉也因涉及其自动驾驶辅助功能“Autopilot”的事故而面临多起过失致死诉讼。该功能允许车辆自动转向、制动和加速。

此外，特斯拉在法国还面临另一场诉讼。法国十名车主联合起诉特斯拉，指责马斯克在白宫的角色导致其车辆价值下降，并且认为马斯克的政治立场使其车辆成为破坏行为的目标。据法国汽车制造商委员会（PFA）的数据显示，特斯拉在法国的销量在 2025 年 5 月同比下降了 67%。