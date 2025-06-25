多数情况下，企业在推进数字化转型时，往往会选择通过软件工具的方式——如部署自动化系统、构建协同平台或引入SaaS解决方案。但总部位于新加坡的初创公司Multiplier，却从收购着手，选择了一条截然不同的路径。

动点出海获悉，Multiplier近日宣布完成总额2750万美元的种子轮和A轮融资。其中，A轮融资由Lightspeed Venture Partners领投SG Growth Capital旗下投资部门Economic Development Board Investments（EDBI）参投。此前，Ribbit Capital与SV Angel曾在Multiplier的种子轮中参与领投。

与多数AI公司“轻资产”起步的模式不同，Multiplier采取的是“收购—整合—AI赋能”的路径：直接收购税务、会计、合规等高专业门槛的服务公司（尤其是指信息密集型领域），将其纳入自研AI平台，并协助这些企业开发适针对自身业务场景的AI解决方案，用于自动化处理重复、耗时的任务，从而提升服务效率与客户体验。在整合完成后，Multiplier还会继续与被收购公司合作开发新功能，以增强平台的适应性与业务的可扩展性。

目前，Multiplier正构建一套可配置的AI与工作流组件库，以便根据每家被收购企业的不同需求灵活组合与部署。

Multiplier创始人兼CEO Noah Pepper此前曾在Stripe担任高管。Multiplier创立的灵感，来自他履新全球岗位、迁居新加坡之后，对跨境业务运营所面临的挑战与机会的观察。“正是这些跨境环境下的复杂性，最初激发了我创办这家公司的想法，”Pepper讲到。

在Multiplier看来，未来所有成功的专业服务企业，本质上都将是科技公司。而要实现这一转型，其中最大的挑战在于：如何在快速增长的市场需求下，持续吸引并留住足够多的高素质人才。

于此，Multiplier的策略便是：从已具备客户基础与专业能力的服务企业入手，筛选出那些以客户为中心、流程清晰的团队，再借助AI能力帮助他们扩大服务能力的同时，改善员工体验与客户交付，并在行业中产生更大的影响力。

展望未来，Multiplier透露，将利用新融资在全球范围内扩大其业务组合，并把握来自税务、会计及其他类似专业服务领域企业的合作兴趣。同时，公司也将加快其AI自动化平台的开发进程，并持续在新加坡与旧金山扩充工程人才队伍。