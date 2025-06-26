在翻新技术不断进步的今天，二手电子设备市场仍然是许多消费者难以完全信任的领域。不过，对成立仅两年的马来西亚初创公司3cat而言，它正试图改变这一现状。

动点出海获悉，马来西亚全渠道二手电子平台3cat日前宣布完成了一笔未公布数额的Pre-A轮融资。本轮投资方包括The Radical Fund、AEON，以及老股东Iterative、TA Ventures与TheVentures。公司表示，此轮资金将用于扩大线下零售网络、建设自有维修中心，并推动其数字平台在东南亚市场的进一步拓展。

3cat目前通过整合线上平台与自营门店，开展二手电子设备的采购、翻新与销售业务。公司表示，其目标是为消费者提供线上线下一致的购买与服务体验，并逐步提升整个交易过程的可控性与标准化程度。

“在东南亚，缺乏统一标准与可靠品牌一直是二手电子市场的核心问题，”3cat联合创始人Karl Loo表示，“我们希望建立一个用户可以信赖的渠道，让购买二手设备成为理性且安心的选择。”

成立于2023年的3cat，致力于“让二手科技产品成为首选”。截至目前，公司已在马来西亚开设超过20家门店，并计划将这一数字扩大至近百家。其位于吉隆坡的垂直整合翻新中心也在建设中，预计将进一步提升检测与维修能力，为全国运营扩展提供支持。

The Radical Fund在声明中指出，3cat在推动区域循环经济方面展现出良好的增长基础与实践路径。“他们结合数字化触点与线下体验，降低电子废弃物总量，同时提升了二手设备的品质可达性与服务一致性。”

根据市场预估，马来西亚二手智能手机市场规模将在2026年达到8亿美元，渗透率仍显著低于全球平均水平。3cat认为，随着消费观念与行业规范逐步成熟，其平台化与标准化优势将有助于确立领先地位。

展望未来，公司还提出更长期的发展方向：以马来西亚为起点，逐步建设区域级的电子产品翻新与再制造能力，并希望在未来创造超万个专业维修岗位，与该国的MADANI可持续发展战略形成协同。