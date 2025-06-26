埃隆·马斯克旗下的 xAI 在田纳西州孟菲斯市的科洛斯（Colossus）数据中心因使用天然气涡轮机供电而引发了当地居民对空气污染的担忧，并因此成为审查对象。

6 月 13 日和 16 日，孟菲斯市委托第三方机构对空气质量进行了初步检测。检测结果显示，所测试的 10 种污染物（包括苯、甲苯、甲醛、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳和颗粒物）水平均未达到危险标准。然而，南方环境法律中心（SELC）对该检测结果提出了质疑。SELC 正在代表全国有色人种协进会（NAACP）威胁要对 xAI 公司提起诉讼，他们指出此次检测遗漏了一种关键污染物——臭氧污染（ozone），也就是通常所说的雾霾。

“雾霾会使人们呼吸困难，并与哮喘和其他呼吸系统疾病的发病率上升有关。目前尚不清楚为何市府没有检测这种有害污染物。” SELC 在一份声明中表示。

此次检测在三个地点进行：孟菲斯市中心、怀特黑文社区和博克斯敦社区。其中，博克斯敦距离 xAI 数据中心最近，位于其东偏南方向约两英里处。检测设备在每个地点运行了 10 至 13 小时。然而，检测当天的风向不太可能将污染物吹向这些检测点。6 月 13 日，孟菲斯的风向为南风和西南风；6 月 16 日，风向为南风。唯一位于 xAI 数据中心西北方向的地点是市中心。

在市中心的检测点，检测到了甲醛，但其浓度处于城市区域的预期范围内。该检测点位于市政厅附近，距离 xAI 数据中心八英里多一点。

此外，SELC 对检测方法也提出了质疑。除了遗漏臭氧检测外，检测公司在博克斯敦和怀特黑文社区将监测设备直接放置在建筑物表面，这可能会干扰检测结果。根据美国环保署（EPA）的建议，空气传感器应“至少距离地面、屋顶或其他物体 6 英尺（约 1.8 米），并远离可能干扰测量的障碍物、植被或排放源”。