游戏硬件专业测评网站 Chimolog 日前发布文章，称任天堂 Switch 2 游戏掌机屏幕表现不佳，平均响应时间高达 17.06 毫秒，远低于市场同类产品。

该网站称这款掌机的屏幕平均响应时间为 17.06 毫秒，但并未详细说明测试方法，因此仅供参考。

Switch 2 配备了 7.9 英寸、1080p 分辨率、120Hz 刷新率的 LCD 屏幕。在最佳状态下，屏幕的响应时间可达到 8.88 毫秒，但在最差状态下，响应时间竟然高达 27.46 毫秒。如果以 17 毫秒的平均响应时间来看，屏幕的像素无法迅速变换，无法准确呈现 60Hz（60 帧每秒）的游戏体验。

Chimolog 将 Switch 2 的响应时间与众多 60Hz 和 75Hz 游戏显示器进行了比较，结果 Switch 2 垫底。

性能最接近的显示器是 Innocn M2U 27 Mini LED 显示器，响应时间为 11.06 毫秒，比 Switch 2 快了 65%。

任天堂似乎在其他显示性能上做了优化。Chimolog 声称，Switch 2 的对比度为 1309:1，亮度均匀度为 1.54%，峰值亮度为 303 cd / m²，色彩空间覆盖 100% sRGB、99.6% DCI-P3、97.9% Adobe RGB 和 71.9% Rec. 2020。

然而，屏幕在文本清晰度上有所妥协。Chimolog 表示，Switch 2 的 IPS 面板采用“特殊 RGB”布局，导致文本显示模糊。