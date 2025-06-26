在今晚的小米人车家全生态发布会上，小米YU7正式发布。

小米YU7续航835km，小米YU7 Pro续航770km。此外，小米汽车联合华山医院和同仁医院做了共同实验，对晕车人群各种生理指标进行大量的研究，专门研发了晕车舒缓模式，针对行驶中的前后俯仰，左右侧倾、上下颠簸的场景，是都做了特别的调教。

YU7有四大色系，宝石绿、熔岩橙、钛金属色、影青色、流金粉、丹霞紫、深海蓝、寒武岩灰、珍珠白等九种颜色。

发布会上，雷军提到了新能源汽车的安全问题，他称，“安全是前提，是基础，是一切。”雷军当天在社交媒体上发文称，用1.88米假人模型开发，小米YU7在前排头部空间、后排头部空间和膝部空间、后排横向空间等指标，都领先Model Y和卡宴。

YU7将和在售主流车型理想L6、智界R7、唐L DM、问界M7、小鹏G9、智己LS6、岚图FREE等展开竞争。

雷军还在发布会上公布了小米近期的“成绩单”：2025年一季度，业绩同比增长47%，公司营收1113亿元；小米手机连续19个季度稳居全球前三；自主研发设计的玄戒芯片，正式发布并量产。“未来五年，预计再投入2000亿研发费用，相信小米20周年的时候，我们将交出更绚丽的答卷。”