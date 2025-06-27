据《华尔街日报》报道，苹果为更好地推广《F1》电影，正考虑成立自己的电影发行部门。

苹果在 2019 年宣布进入原创视频内容领域，推出了 Apple TV + 服务，将其定位为高质量原创节目的精选平台。

该公司先后投资数十亿美元制作电影和电视剧，邀请包括莱昂纳多·迪卡普里奥（Leonardo DiCaprio）、罗伯特·德尼罗（Robert De Niro）、马丁·斯科塞斯（Martin Scorsese）和凯特·布兰切特（Cate Blanchett）等明星加盟。

苹果为制作《F1》电影，斥资将近 2.5 亿美元，让其成为公司迄今为止最昂贵的电影项目。

布拉德·皮特在电影中扮演一位回归赛场的老年方程式 1 赛车手，消息称他的片酬超过了通常为一线演员预留的 2000 万美元基准，并且如果电影表现出色，他还将获得电影后端利润的一部分。

苹果并未直接处理《F1》的电影发行，而是由华纳兄弟影业公司根据收入分成协议负责电影的全球发行。一位熟悉协议的人士表示，华纳的票房收入份额随总票房销售比例增加。

消息称苹果考虑建立自己的电影发行部门，但截至目前，公司仍然依赖外部合作伙伴进行广泛的影院发行，这限制了苹果控制上映时间、广告开支和影院分配的能力。