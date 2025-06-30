调整的动作非常果决，不拖泥带水。但英特尔真的在车这个万亿级别市场上面没有战略布局了么？

汽车市场竞争异常激烈，围绕在这个产业各个维度的生存空间也异常拥挤。英特尔做为老牌的芯片厂商，显然也想在汽车芯片领域有所作为。但是，作为公司新任首席执行官陈立武主导的成本削减和重组计划的一部分，英特尔还将关闭其位于德国慕尼黑的汽车芯片业务。对汽车芯片做了调整，打算关停。

汽车芯片并非是英特尔的主要收入业务，但做为对高通和英伟达在汽车芯片上的回应，英特尔在这方面的布局也被认为是应该要切入的动作。并且，第二代英特尔 SDV SoC 是汽车行业首个采用多节点 Chiplet 架构的芯片，使汽车制造商能够根据自身需求定制计算、图形和 AI 功能，同时降低开发成本并加快产品上市时间。

这样一来，从能源效率、软件可扩展性到沉浸式用户体验，英特尔在助力推动汽车向真正智能、软件定义汽车上的布局应该是合理的。英特尔甚至还在今年的上海车展上进行了展示，我们一度看到这家公司在汽车芯片上的决心。

无奈英特尔由于销售额下滑和前景黯淡，为了生存，改善现金流，公司表示将进行裁员。本月早些时候，该公司表示计划从7月开始裁员15%至20%的英特尔代工部门员工。英特尔代工部门为外部客户设计、制造和封装半导体，这是一次有效的调整。

而实际上，中国本土汽车行业的发展，这几年也带来了国产汽车芯片业的发展。现在出货量比较大的几个头部车企，选择的外部芯片合作商，鲜有出现英特尔的身影。而如今，新势力车企也在打造自主的汽车芯片，多少挤压了英特尔在这个市场的成长空间。而短期内合作伙伴的数量难以获得突破，多少给了英特尔的财务压力和持续投入增加了负担。

需要指出的是，英特尔并非完全离开了汽车行业，而是以另外一种方式参与其中。在早前，英特尔在汽车领域进行了数百万美元的投资，尤其是在2015年左右自动驾驶汽车技术蓬勃发展的初期。当时，该公司的风险投资部门承诺向汽车技术投资2.5亿美元。

2017年，英特尔以153亿美元收购了Mobileye ，以扩大其自动驾驶技术，后者在 2022 年独立上市。Mobileye提供算法和EyeQ系列芯片的解决方案，为汽车制造商提供先进的驾驶辅助和自动驾驶功能。Mobileye自主研发的EyeQ芯片是其ADAS和自动驾驶系统的核心，提供强大的计算能力和高效的能耗。

Moovit 是一家总部位于以色列的地图和导航应用程序公司。它提供公共交通导航和线路规划服务，整合了众包数据和官方交通数据，并向交通公司、城市和交通机构提供交通数据API。2020年，英特尔通过子公司Mobileye收购了Moovit。

就在去年，这家芯片公司还在大力宣传其专为汽车制造商设计的GPU，声称这些GPU将带来“更高水平的高保真体验”。而在CES展会上，该公司仍在推广其面向汽车行业的“整车”芯片愿景，此前英特尔还收购了片上系统供应商Silicon Mobility，试图打入电动汽车市场，谁都知道这个市场充满机遇，但残酷的竞争下，稍有不慎就有可能无法收效。

这就意味着，英特尔实际上从泛平台的芯片布局走向了垂直型的汽车业务卡位。聚焦在汽车行业的某个点应用上面，可以拥有比较好的财务表现，同时还有机会在未来好转的时候，重新以点带面，参与到汽车行业中来。

壮士断腕的决心有，为了更好的生存，成为一家更精简、更快速、更高效的公司。狡兔三窟的布局也有，为了将来的复出。但至于说什么时候会在汽车芯片市场中再见到英特尔那英姿勃发的身影，那是个未知数。