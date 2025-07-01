亚马逊最近宣布其机器人部署数量已达到 100 万台，标志着亚马逊在自动化和 AI 领域的重大进展和里程碑。

同时，亚马逊还宣布推出名为 DeepFleet 的新型生成式 AI 基础模型。该公司介绍称，该 AI 模型将使机器人车队运行效率提升 10%，助力缩短配送时间并降低成本。

亚马逊还提到，亚马逊自 2012 年以来一直在推进机器人化，当前在全球 300 多个设施中使用机器人。

亚马逊表示，其最新部署的第 100 万台机器人已抵达日本某运营中心，加入覆盖全球 300 多个站点的机器人网络。该公司自称是目前全球最大的移动机器人制造商和运营商。

新推出的 DeepFleet 被称为“智能交通管理系统”，可通过协调亚马逊物流网络中的机器人移动，将机器人车队行进时间减少 10%，亚马逊称“这意味着拥堵减少、路径更高效、客户订单处理更快”。

该模型基于亚马逊站点内海量库存移动数据集开发，并运用 Amazon SageMaker 等 AWS 工具。

亚马逊表示，该技术可“将更多商品存放在更靠近客户的位置”，同时还强调“由于采用会持续学习改进的 AI 技术，它将不断优化机器人的协同工作模式”。

亚马逊主要以机器人系统与员工协同工作，承担重型搬运及重复性任务。自 2019 年以来，公司已通过培训项目为超过 70 万名员工提升技能，其中多项培训聚焦先进技术应用。

以去年末在路易斯安那州启用的新一代运营中心为例，该站点因部署先进机器人技术，使可靠性维护及工程类岗位需求增加 30%。

展望未来，亚马逊表示：“百万机器人里程碑与 DeepFleet 的结合，预示着机器人技术与 AI 协同重塑物流履约的可能性。随着 DeepFleet 持续学习，将驱动更深层效率提升，创造更靠近客户的仓储模式，重新定义机器人物流的边界。”