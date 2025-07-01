据 patentlyapple 报道，巴西经济防御行政委员会总署（SG / CADE）发布调查报告，建议裁定苹果 iOS 系统在数字生态系统中存在反竞争行为。

该调查始于 2022 年，在收到 Ebazar.com.br Ltda. 和 Mercado Livre 提起的投诉后，SG / CADE 对 iOS 系列分发是否存在滥用市场主导地位的行为展开调查。

调查揭示了一系列与苹果生态系统中数字内容销售相关的限制性行为，尤其是禁止第三方数字服务的商业化和要求开发者独家使用苹果的支付系统进行数字商品或服务的交易。

调查过程中，SG / CADE 认为这些做法共同创造了进入 iOS 系统相关市场的的人工壁垒，这一系统完全由苹果控制。这让新竞争者难以运营，人为维持苹果的主导地位，减少了开发者和用户的选择。

基于收集到的证据，SG / CADE 认为苹果的行为构成违反经济秩序。因此，建议对其施加罚款并实施行为矫正措施，以解决识别出的竞争问题。建议还包括停止被调查的实践，并采取措施缓解其反竞争效果，消除市场进入的人工壁垒。

该案件已提交至巴西法院进一步审理，并将分配给顾问维托·费尔南德斯，案件分配后，将提交至法院进行最终判决。