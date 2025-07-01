在中国市场，要在每个垂直细分市场存活，就必须具备多样化的卖点，以此来扩大受众面，尽可能多的满足用户需求。

在硬派SUV 领域，首先，硬派的外观和越野能力必须具备。坦克 700Hi4-T 走的是不一样的路线，定位强越野混动架构。其中，基础版采用3.0T V6涡轮增压发动机（最大功率265千瓦）以及电机组成的插混系统，也就是目前长城引以为傲的Hi4-T动力系统。NEDC工况下的纯电续航里程为100公里，综合油耗2.97升/百公里（WLTC）。

这个系统动力强劲，就可以支撑起坦克 700Hi4-T大块头。如果走近这款车的时候，你会明显感觉到一种体型的压迫感，而有了这套动力搭配，才能让这么大型的车游刃有余。相对于其它竞品车型来说，保留了机械四驱系统，并有更大扭矩，可以应付复杂户外情况。

在以前，硬派的越野车古板印象就是内饰比较粗糙。而坦克 700Hi4-T 则走了不一样的路线，那就是把内饰向精致和家用靠拢。

登上座舱（是的，真的比较高，需要稍微登高一下），你会发现一股科技感扑面而来，12.3英寸全液晶仪表加上16.2英寸中控屏组合，和时下的智能趋势一致。方向盘的握感也较为中肯，并应用怀挡式换挡设计，让人操控起来觉得很灵巧。

左右的车门曲线和乘员座舱形成了一个环抱感，车门扣住的一刹那，感觉外界的噪音得到了明显的隔绝。前后排标配通风加热按摩+羽翼头枕，其中后排座椅支持141°无级电动调节。

坐垫软层前排15mm，后排20mm，是行业均值的2倍。实际体验就是坐上去非常柔软，这点倒是不像硬派风格，有点家庭沙发的味道。顶棚及腰线以上其它地方则用的是高档翻毛皮。后排的扶手放下，还能有一个触控屏来操作。

后排的空间真的比较宽敞，纯平的地台，让中间位置的乘客也能比较舒适入座。

后排的中间扶手位置可以看到快捷的座椅控制功能，为后排乘客的乘坐提供了便利性。

空间来说，可容纳体积也是很大的。后备箱是侧开门方式，打开来可以放入不少行李；后备厢内还设置了悬架调节按钮，还提供了外放电功能，这样在户外的一些场景下就能启用一些小电器，搞点小氛围。

整个车机的操作逻辑比较清晰，尤其是针对越野的一部分功能，胎压、车身的角度等做了可视化的设计。即便是女用户，也能够比较直观地看到越野的各种信息。

车机界面的切换速度比较跟手，除了传统的娱乐之外还支持语音控制，坦克700 Hi4-T 还可以支持连续指令。可以根据用户的个人喜好或实际场景等调整专属的驾驶模式。远程启动、手机无线充电等。屏幕下方的一些物理按键可以快速切换想要的常用功能。

安全方面，车辆还配备了多项智能驾驶辅助功能，如车道偏离预警、自动紧急制动、自适应巡航等。还有一些显示这款车舒适性的座舱功能包括哈曼卡顿音响、流媒体后视镜、电吸门及电动踏板。

所以，从另一个角度上来说，坦克 700Hi4-T 有其硬汉越野的一面，在日常驾驶中这部坦克700也能满足用户的通勤需求，并且有着不错的舒适性。现在迎接它考验的就是市场的接受度，作为坦克家族车型中的高端定位车型，还需要一定的市场穿透力来挖掘客户。