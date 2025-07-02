动点出海获悉，越南AI初创公司AI Hay近日宣布，完成了一笔1000万美元A轮融资。

这笔融资由Argor Capital领投，Square Peg、Northstar Ventures、AppWorks、Phoenix Holdings等现有投资方参投。本轮融资后，公司累计融资额已超过1800万美元。

根据声明，这笔资金将用于促进AI Hay在教育和娱乐领域的产品创新，并推动其从“应用内体验”走向更多平台形态。同时，AI Hay也表示，计划基于现有模型开发AI伴侣类产品，以探索更具互动性的使用场景。

与大多数融资新闻通稿不同，AI Hay在它们的文章中用相对轻松的话语这么写到——在与越南同德胜大学（TDTU）签署合作协议时，黎英强教授曾半开玩笑地说：“加入一个全是大佬的游戏，有点疯狂。”AI Hay则认为，这更像是一种间接的认可，并将其视为一种赞美，因为“我们走的是不同的道路。”

成立于2021年的AI Hay 的产品定位很明确：打造一个服务越南用户的本地化AI答疑引擎。无论是学生在做作业中遇到难题，还是普通用户想了解某个知识点，AI Hay 都提供一个基于越南语语料、自主训练的大模型来即时回应用户提问。核心目标不是展示AI的技术能力，而是解决问题、给出解释，让用户看得懂、用得上。

此外，AI Hay也强调，并不试图去做一个与现有产品相似的“通用”AI工具，而是选择从语言、文化、用户体验，到合规性与本地生态融合，完整构建一套专为越南语境服务的AI系统。相比直接在通用模型上添加翻译接口，他们采用的是另一种路径——从语言资源到产品结构都围绕本地使用场景展开。这使得它在使用逻辑上，与那些“多语言适配型”的方案有所不同。

除了答疑本身，AI Hay也在平台中融入了更强的社交互动元素。用户不仅可以提问、获得答案，还能参与投票、分享学习成果、围绕解题过程展开讨论。这些互动让平台的使用方式不再只是单向提问和响应，也逐渐拓展出更多协作与交流的空间。

根据官方数据，过去一年，AI Hay累计下载量已超过1000万，每月处理的查询量超过1亿次，在学生群体中的渗透率不断提升，也成为东南亚使用频率最高的AI应用之一。平台还推出了专为学术场景定制的AI Hay Pro版本，以支持更复杂的学习需求。

作为本次融资的背景。融资稿指出，在越南，生成式AI正迎来发展窗口期。据越南国家创新中心（NIC）数据，2024年，该领域在东南亚的融资总额达7.8亿美元。其中，越南活跃度仅次于新加坡。到2040年，AI相关产业预计将为越南经济带来高达1300亿美元的增量。

展望未来，至于说AI Hay会有怎样的发展，不如更加关注这家专注解决越南本地人问题的平台会如何继续在这条“聚焦”的路上走得更远。或许，在AI不断扩展能力边界的当下，选择“不去做哪些”也是对“想要做哪些”的一些解答。