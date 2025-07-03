办公在新的人工智能时代，迎来了变革的机会。在以往，办公产品的硬件形态，软件适配都很传统，有了人工智能的介入，就会让这个领域出现更加鲜活的应用场景。

当然，想要在智能办公时代闯出一片新天地，需要有对产品的思考，软硬件结合能力的积淀，对未来坚定不移的步伐，方能走下去。成者创始人周康给我们讲述了自家产品及之后的故事，以及对未来的一些思考。

成者科技对于一些了解过的人来说会比较熟悉，但是对于没有用过公司产品的人会陌生一点，能不能简单介绍下成者科技，以及它是做什么的？

周康： 成者是一家深耕“AI办公”的创新企业，核心产品包括：智能扫描仪系列、StarryHub会议星系列以及面向信创的AI图像处理软件“成者采编王”。我们的优势在于融合硬件、软件与AI技术，尤其在AI图像及音视频领域具备比较好的实力。目前总部设于深圳，大连、东莞设有分支机构，业务覆盖全球160多个国家。

我们知道成者产品经过几轮几代的推进，目前来说成者产品的科技亮点是什么？

周康：成者从智能扫描仪起步，产品已销往全球160多个国家和地区。当前战略级产品StarryHub会议星聚焦智能会议场景，目标是打造“AI极简会议室”。其核心亮点在于将软硬件与AI技术深度结合，通过智能化手段解决用户核心痛点。我们的基因是运用AI技术重塑产品形态。

办公领域，扫描仪是一个不错的垂直细分市场，作为扫描仪厂商，为何选择投影形态进军智能会议市场？

周康：我们持续探索在新技术趋势下，产品形态应如何演进。选择投影形态，是基于80-150英寸显示场景的合理性，但传统商用投影在智能化、特别是视频会议支持上严重缺失。

StarryHub会议星并非简单的投影，它是一个高度集成的“AI极简会议室”All-in-One解决方案。它在投影单元中集成了专业麦克风阵列、音响系统及无线投屏主机，旨在解决传统会议室设备繁杂、操作低效的问题。投影形态是满足当前需求的载体，真正的创新在于通过集成与AI赋能，重新定义会议体验。未来产品线将不限于投影，但“AI极简会议室”的理念将保持不变。

做好产品，是需要不断思考的，成者对于产品的发展计划是什么？

周康： 我们将持续发力三大产品线：智能扫描仪、StarryHub会议星和成者采编王。扫描仪和采编王将持续聚焦信创办公领域，助力国产化安全生态；会议星则依旧主打“AI极简会议”场景，今年我们有三款会议星新品上市，完善产品矩阵。成者的使命很清晰：专注于创造“AI办公新物种”，用创新技术和深度思考，不断重新定义智能化、极简化、安全化的未来办公体验。

人工智能时代的到来给很多行业带来了变化，成者的定位是AI办公新物种，是如何利用AI技术转化为实际价值？

周康： 我们主要是基于产品的应用场景，来帮助用户解决实际问题，这也是AI价值的直接体现。在会议星产品线里，我们拥有业内顶尖的音视频能力，自研的成者临静™AI纯音技术支持12米超远距清晰收音；摄像头支持一些隔空手势；以及即将上线的AI语音助手、AI实时双语字幕、AI会议纪要等功能。我们一直在思考并提供深度适配场景的专属价值——让会议更高效、更省心。

安全是很多领域都关注的，比如我们在讲交通工具的时候也提到安全，那么在数字化时代，如何保障信息安全？

周康： 信息安全是办公产品的基石，尤其涉及政企敏感数据。我们坚持“用户数据归用户”原则上本地化优先，语音转写、文件管理、OCR文字识别均在设备端完成，最大限度避免数据上云。我们相信：真正的智能，从尊重用户数据主权开始。

想要在智能办公领域持续深耕下去，就得有恒心，对产品的思考要透彻，这不是一个一蹴而就的市场。中小企业还有小团队都需要精细的产品来帮助他们提升效率，成者进入的这个市场，充满着挑战。当然，这也是个富有想象力的市场，把产品打磨好，无论是国内还是海外市场，都会需要有 AI 赋能的智能办公产品。认准了路，就要坚定踏实走下去。