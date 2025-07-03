微软宣布将进行一轮大规模裁员，约 9000 名员工（约占总人数的 4%）将受到影响。正如外界预期，微软旗下的 Xbox 游戏部门也未能幸免，多款游戏项目 / 工作室都遭遇重创。

根据 Windows Central 获取的内部邮件，Xbox 游戏工作室负责人 Matt Booty 已确认，微软将关闭成立七年的 The Initiative 工作室，该工作室原本正在协助 Crystal Dynamics 开发经典 IP《完美黑暗》（Perfect Dark）的重启版，随着工作室关停，本作也一并被取消。微软表示将协助受影响的开发人员申请公司内其他岗位。

与此同时，由 Rare 开发、几年前曾发布过几支神秘预告片的《Everwild》也确认被取消。该作最早于 2019 年公布，此后消息寥寥。

此外，据彭博社记者 Jason Schreier 爆料，ZeniMax Online（《上古卷轴 OL》开发商）的一款未公开大型 MMORPG 项目也遭到取消，该项目代号“Blackbird”，自 2018 年起开始立项。

除此之外，微软旗下手游开发商 King 至少 10% 的员工将被裁员，《极限竞速》开发商 Turn 10 的人员规模也被削减近一半。《使命召唤》工作室 Raven Software 同样受到波及。未来几天，预计还会有更多关于被取消的项目和具体裁员规模的信息公布。