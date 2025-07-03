小鹏汽车正式发布全新AI智能家庭SUV——小鹏G7。新车共推出602长续航Max、702超长续航Max、702超长续航Ultra三个版本，官方指导售价分别为19.58万元、20.58万元和22.58万元，上市即刻可以交付。

小鹏G7作为全球首款L3级算力的AI汽车，不仅实现了2250TOPS有效算力以及本地端VLA+VLM大模型的行业首发，更以行业领先的“追光全景”抬头显示、“857”的领先三电配置、太极AI底盘、超级增强AEB等硬核科技亮相。小鹏G7以C-NCAP 2024五星标准开发，配备超高强度钢铝混合车身，车顶静压强度达10吨以上；并采用行业领先的前后一体铝压铸技术，整车扭转刚度达41,600N·m/deg；后部吸能溃缩空间600mm，为车内乘员构建全方位安全屏障。其中，VLA-OL模型构建了“运动型大脑+小脑”的智驾架构，同时具备持续强化学习能力。

小鹏G7首发搭载与华为联合开发的“追光全景”抬头显示，实现强大感知能力与软件设计深度协同，带来行业顶级的AR-HUD体验。该系统拥有87英寸超大画幅、行业领先12000nit持续高亮度、1800:1行业领先对比度，并打造行业首创AR车道级导航、行业领先AR辅助驾驶、行业最全AR安全辅助三大创新场景。集成800V高压SiC碳化硅平台、5C超充AI电池、702km CLTC超长续航。其中，5C超充AI电池支持451kW峰值充电功率，10分钟补能436km，12分钟即可从10%充至80%，车型能耗低至12.9kWh/100km，每公里成本最低不足4分钱。