比亚迪海豹06DM-i旅行版正式上市，官方指导价格为10.98万元-12.98万元。新车搭载比亚迪第五代DM技术，采用标准旅行车造型，成为旅行车爱好者的圆梦首选，既保留了轿车的灵动驾控基因又有SUV级的大空间，以颜值、空间、操控、智能、舒享五大维度优势及超70项全系标配，为主流用户带来轿车和SUV之外的全新选择。

海豹06DM-i旅行版车身尺寸为4,850mm*1,890mm*1,505mm，轴距为2,790mm，空间实力堪称同级天花板，670L超大后备箱容积同级领先，常规状态下即可容纳全家出游所需，盖板支持上下两档调节，后排座椅放倒后容积达到1535L，可变露营大床房。全系标配电动后尾门，后备箱开口高度达1887mm，后备箱盖版离地高度仅686mm，轻松取放大件物品。

基于比亚迪第五代DM技术，新车满油满电综合续航可达2000km，NEDC工况下百公里亏电油耗仅3.15L。全系标配天神之眼 C – 智能驾驶辅助三目版（DiPilot 100），集成高快领航、拨杆变道等20余项功能，智能安全实力同级领先。海豹06DM-i旅行版还搭载主动可变阻尼悬架，云辇-C智能阻尼车身控制系统，搭配前麦弗逊后多连杆独立悬架，在满足极致舒适的同时，赋予旅行车轿跑般操控乐趣。

此外，海豹06DM-i旅行版配备前排座椅通风/加热、冷暖两用车载冰箱、电动后尾门、高清全景影像、智能座舱高阶版（DiLink 100）等超70项全系标配，将其他车型的高端配置直接下放到入门级。