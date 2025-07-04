还在发愁晚上去哪嗨？海南东南科技艺术季放大招，万众期待的亚洲美食节 ，延续味蕾与娱乐激情碰撞！这里不只是美食天堂，更是融合了美食、沉浸体验、科技、艺术和社交的夜间狂欢派对！

美食节の高光时刻：

舌尖环游亚洲：从陵水酸粉、到泰国冬阴功风味、新加坡娘惹菜、印尼沙爹肉串、越南春卷……一站打卡海南和亚洲经典美味，小编建议您带上256G的胃哦！

甜品控&饮品党集合！特色酒水、创意茶饮、还有那些让你走不动道的人气甜点（清补凉、芒果糯米饭……都在向你招手！）夏天夜晚，就得这么甜滋滋、冰冰凉！

吃饭也能玩出新花样？ 沉浸式餐饮体验区带你感受不一样的夜市！音乐、光影、科技，听觉、视觉、味觉全方位被调动，打造可“玩”的夜宴！

逛吃逛吃，才是王道！亚洲美食节与国际艺术创意市集、双帆石音乐会、科技互动展等十余个板块联动，构建超大夜间文化空间！买买买、拍拍拍，或者和朋友们吹吹海风聊聊天，这才是海南夏夜的正确打开方式！

社交属性拉满！超大空间，轻松氛围，绝对是约上朋友、带上家人，甚至认识新朋友的绝佳场所，夜生活不再单调！

小编提醒：

带上你256G的胃和1TB的手机内存！ 美食太多怕你吃不过来，有趣的事物太多，拍拍拍拍拍到厌倦，别犹豫，冲就对了！

转发@你的饭搭子、拍照搭子！独乐乐不如众乐乐，一起胖才更快乐！

轻装上阵，穿双舒服的鞋！ 毕竟要从街头吃到街尾，还要逛市集、在音乐节蹦迪…体力活儿！

这个夏天，陵水注定被海南东南科技艺术季点亮！亚洲美食节，等你来解锁“深夜食堂”PLUS版！关注我们，更多活动详情和独家福利持续公布，一起嗨翻这个夏天！

关于2025年海南东南科技艺术季

2025年海南东南科技艺术季将于7月25日-27日在海南陵水盛大举行，旨在向社会各界充分展现陵水科技文化出海的产业氛围，打造融合科技、艺术、音乐、娱乐的综合性国际盛会，进一步拓展陵水科技与艺术融合发展的对外窗口。

本届艺术季科技元素贯穿始终，设置内容丰富、形式多样的活动板块，打造开放、共享、创新的文化盛会，包括出海时刻年度大会暨开幕式、海南东南亚洲智能硬件大赛、科技互动展、国际艺术创意市集、双帆石音乐会、美食节、陵水好礼、颁奖典礼等核心板块以及短剧大本营、无人机表演、机车巡游、陵水民族文化体验等十余个子活动同步登场。科技赋能，艺术绽放，为观众带来前所未有的创新体验。

合作开放

海南东南科技艺术季将以其国际化的视野和丰富的活动内容，为全球科技艺术的融合与创新提供一个全新的平台。我们期待能够吸引更多国际目光聚焦陵水、聚焦海南，共同推动全球科技与艺术产业的深度融合与发展。我们诚挚邀请全球科技创新企业、创作者团队等共同参与！

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参展咨询

海南东南科技艺术季，期待您的加入！让我们一起打造一场科技与娱乐的狂欢派对！