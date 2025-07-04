据 Windows Central 报道，微软游戏部门本周三再次启动裁员，涉及终止《完美黑暗》的开发并关闭 The Initiative 工作室。对此，微软游戏工作室负责人 Matt Booty 在发给员工的邮件中作出回应。

Booty 表示，微软决定中止《完美黑暗》和《Everwild》的开发，同时也将叫停多个未公开项目，其中包括关闭内部工作室 The Initiative。他指出，这一系列调整是为了重新分配资源、聚焦战略重点，以便让团队在变化中的游戏产业环境下实现更大成功。他强调：“每一个项目和团队都代表着多年的努力与创意，这些决定并非轻率做出。”

微软游戏部门负责人回应大裁员：整体投资组合战略未变，超 40 款游戏制作中

他补充称，微软的整体产品策略没有改变：“我们将继续打造令玩家兴奋的游戏，扩展最具影响力的系列，并创造全新的故事、世界和角色。目前我们有超过 40 款作品在开发之中，今年秋季仍有新作发布，2026 年也有不少重磅作品在筹备。”

与过去在裁员说明中的邮件不同，Booty 这一次没有点名任何一款作品作为重点，也未强调哪些项目值得期待。

据 Windows Central 援引消息人士称，在近期的 Xbox Games Showcase 上亮相的所有游戏开发工作均未受到影响，Double Fine 的《Keeper》和 inXile Entertainment 的《发条革命》等项目将继续推进。

微软还有多个此前公开的作品仍在开发中，包括 Arkane Lyon 的《Marvel’s Blade》、Undead Labs 的《腐烂国度 3》，以及小岛工作室联合 Xbox 团队打造的实验恐怖游戏《OD》。尽管这些项目未被提及，但目前看来并未受到此次重组影响。

此外，Booty 提到部分未公布项目遭到取消，其中就包括 ZeniMax Online Studios 原计划开发的一款新 MMORPG。

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