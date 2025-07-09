彭博社马克·古尔曼日前发文，讨论了苹果 CEO 的下一任人选。

在此之前，业界认为现任 COO 杰夫·威廉姆斯（Jeff Williams）是库克接班人的最佳人选，但正如早些时候的报道，威廉姆斯已宣布将于今年年底退休，而且他只比库克小两岁。

几位熟悉苹果内部运作的人士最近与《彭博商业周刊》讨论了这个问题，但他们要求匿名。

苹果内部人士告诉古尔曼，苹果董事会希望有一位像库克和乔布斯一样，至少能留任十年的高管。

一位苹果资深高管表示：“如果你在五年前问我，我的回答很明显是，很明显杰夫最容易走上 CEO 这条路”，“但管理层更新速度太慢，这就产生了一个问题，你很难找到合适的人选。”

你不禁要问，为什么（苹果）下一任领导人缺乏透明度和曝光度。这就引发了一个更广泛的问题：苹果是否有一套全面而深思熟虑的接班人计划？

尽管库克并未透露自己将任职多久（除了对杜阿·利帕表示“还有一段时间”），但接近他的内部人士认为，他至少还会担任 CEO 职位三年。消息人士称，在那之后，他将成立一个慈善基金会，把他在苹果所积累的财富捐赠出去。

苹果内部人士表示，如果库克将继续在苹果留任三年，最有可能的继任者将是硬件工程主管约翰·特努斯（John Ternus）。

古尔曼认为，对于一家长期凭借打造开创性产品取得成功的公司中，让一位硬件工程专家升任 CEO 似乎是合理的。特努斯现年不到 50 岁，与其他高管相比更有可能长期留任，这就有可能为苹果带来另一个十年或更长时间的“库克式稳定”。

内部人士透露，特努斯在苹果内部非常受欢迎，并取得了库克、威廉姆斯和其他领导层的尊重与好评。

一位接近苹果高管团队的人士表示：“蒂姆非常欣赏他，因为他能做出精彩的演讲，性格非常温和，从不在邮件中提及有争议的内容，而且他是一位非常谨慎的决策者。他有很多像蒂姆一样的管理特质。”

前苹果硬件设计师克里斯托弗·斯金格（Christopher Stringer）称其是“值得信赖的人”，“他从未在任何被提拔的职位上失职”。

知情人士还透露，库克最亲密的知己、苹果高管埃迪·库伊（Eddy Cue）曾私下告诉同事：特努斯应该成为下一任 CEO。

最关键的一点在于，苹果目前正逐渐越来越多地让特努斯走到台前，例如他在去年 5 月 7 日的 iPad 发布会上就处于核心位置，主导了新款 iPad Pro 和 iPad Air 的发布。

2024 年，他还曾赴欧洲讨论公司的环保举措，这也是库克长期布局的重点领域。但或许最能体现特努斯地位日益提升的，还是去年 12 月的一场 30 分钟电视采访，主要内容涉及芯片技术。一位前苹果高管对此表示，“这非常重要”，“他们让他上早间电视节目讨论一个不在他专业领域内的话题，他给人的感觉就像个总统。”

特努斯于 2001 年加入苹果，最初从事外接 Mac 显示器方面的工作。当然，那时候苹果还处于乔布斯领导下的巅峰时期，他资历太浅，无法与一众高管产生太多互动。

这二十多年来，他的肩上逐渐扛起了苹果各个重要产品线，包括整个 iPad 系列，然后是 Mac、AirPods，最后在 2020 年负责 iPhone。一年后又被任命为最高硬件主管。直到最近，Apple Watch 硬件工程团队也开始向他而不是威廉姆斯汇报工作。

苹果内部人士称，特努斯并不是那种喜欢高高在上只动嘴皮的人，他更像是一个合作者。据说，他会绕开中层管理人员，直接与下面的工程师一起解决问题，密切参与各种产品的开发，从而能够帮助硬件和软件团队更紧密地合作，使 iPad 上的 OLED 屏幕等新技术成为可能。

同事们称赞他在一家强势的公司中扮演了团队统一者的角色。曾与特努斯直接共事的某前硬件工程副总裁表示，“我认为他在自己的领域非常出色，而且是个不错的人，这并非我对公司高管的普遍评价，他们中的许多人或多或少都喜欢模仿史蒂夫·乔布斯。”

当然，苹果内部也不是没有唱反调的人，甚至内部还有人说他是个政治操控者，不被公司部分顶尖工程师尊重，这些人认为他缺乏对未来布局的关注，不敢进行大胆的技术收购，也未能作为创新者脱颖而出。

这些反对者指出，特努斯并未参与苹果近年来许多重大产品决策的核心，例如他仅参与了 Apple Watch 的后期版本开发，且未能为公司打造成功的智能家居战略做出足够贡献。此外，苹果进军个人机器人领域的构想并非出自特努斯之手，尽管他目前与苹果 AI 负责人共同领导该（机器人）项目。

还有人提到，尽管特努斯曾主导 Mac 中的 Apple silicon 芯片替换，但公司高管表示“放弃英特尔的决策本可以早几年实施”。

另外，特努斯在苹果最近两大颇具野心的项目中参与度有限，但结果大家都已经知道了：自动驾驶汽车以失败告终，Vision Pro 头显也未能证明其潜力。因此特努斯与这些项目保持距离反而还受益。

批评者还提到了他之前的一些失误，包括接手 Mac 业务后推出的首个标志性功能：Touch Bar——这块位于 MacBook Pro 键盘上方的触控屏让用户感到困惑，并在五年后被砍。

“他们确实遇到了大麻烦”，一位接近苹果的人士表示，“特努斯是个很棒的人，但老实说，他真的资历不足。他给人感觉只是房间里的一员，而非一位成熟的执行官或负责人。作为一家市值数万亿美元公司的 CEO，你必须展现出足够的威严。”

另外一人指出，对特努斯的内部批评在于他需要更果断地展现领导力，而且特努斯似乎也意识到这是自己需要改进的地方。一位接近此事的消息人士表示，根本问题在于他是否能在库克卸任时做好接任的准备。

除特努斯之外，其他被提名的库克继任者还包括件工程主管克雷格·费德里吉（Craig Federighi），他也是苹果忠实铁粉之一，且内部人士称其对公司事务有深入了解，即便这些事务超出其职责范围；以及苹果零售主管迪尔德丽·奥布莱恩（Deirdre O ‘Brien），她是库克的亲信。但消息人士认为他们都不太可能成为 CEO 继任者。

除了 CEO 换届，苹果未来几年还可能面临管理层的大变动。据知情人士透露，前硬件主管丹·里奇奥（Dan Riccio）和前营销主管菲尔·席勒（Phil Schiller）等资深人士的任期已接近尾声，而苹果其他知名高管也在悄悄为最终退休做准备。一位资深高管表示：“总有一天，我不知道具体时间，这些人都会离开。届时将出现一个巨大的权力真空。”