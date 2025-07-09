Nothing 发布了其首款头戴式耳机 Headphone (1)，这款产品延续了品牌设计理念，采用透明设计，并且保留了物理滚轮和操控按键。

耳罩的设计语言，不禁让人想起磁带；耳机采用标志性透明元素与成型铝材和 PU 记忆绵等材料 ，耳机和头带连接处可以旋转但不能折叠，3.5mm 耳机插孔也是有的。

Nothing 此番得到英国音响品牌 KEF 的支持，耳机配备了40 毫米驱动单元，支持空间音频和头部追踪功能。充满电后开启 ANC 主动降噪功能标称可播放 35 小时，关闭时则能达到 80 小时。充电 5 分钟即可提供约 2.4 小时播放的电量。

耳机上还配有一颗 Essential Space 按钮，它可以用作语音驱动的工具，用于记录随机想法、提醒等。

Headphone (1) 搭载 6 麦克风，其中 4 麦克风配有由 AI 驱动、经超过 2800 万个噪声场景训练的环境降噪 (ENC) 系统。耳机支持蓝牙 5.3、双设备配对。配合 The Nothing X 应用，其支持调节 8 频段均衡器。

Nothing Headphone (1) 提供黑白两种配色，将于 7 月 21 日发售，价格是 2299 元。