Nothing 的最新旗舰手机 Nothing Phone (3) 正式在国内亮相。不过根据公司相关负责人的说法，这款产品暂时没有在国内销售的计划。

这款新机依旧沿用透明设计语言，侧面有一颗 Essential 按钮，用于快速启动 AI 笔记等应用。手机设计灵感据称是纽约地铁线路图，整体呈现出工业机械之美。

在以往机型上的标志性 Glyph Interface 灯条被名为 Glyph Matrix 的圆形 Micro LED 屏幕取代。后者是一块由 489 颗 LED 组成的低分辨率显示屏，旨在呈现复古时尚风格。通过压感式按钮，点击后可在其上显示电量、时钟、秒表等资讯。还有称为 Glyph Toys 的一批定制游戏。

Nothing 还为 Nothing 社区发布了 Glyph Matrix SDK，用于开发新游戏。

规格方面，Nothing Phone (3) 配备 6.67 英寸 AMOLED 屏幕，最高可达 120Hz 刷新率与 4500 尼特峰值亮度；处理器为高通骁龙 8s Gen 4，5150mAh 的电池支持 65W 有线快充，而无线充电最高支持到 15W。手机具备 IP68 防尘防水功能。其搭载基于 Android 15 的 Nothing OS 3.5 操作系统。

摄像系统的前后 4 颗镜头均为 50 MP，后置三摄包含主广角、超广角和 3 倍潜望镜头组成。