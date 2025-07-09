小鹏G7 新款的价位段定在了二十万起头的级别，而这个价位段面临着激烈的竞争，除了产品本身要做很多的平衡，卖点也要突出，才能吸引用户。

小鹏G7把自己身材修饰的很符合年轻人的口味，但同类型的车也大都有着不差的外观。外形是个见仁见智的地方，每个人的感受点不同，并不足以完全把小鹏从一堆车之中拉出来，说这款就是值得买的，这时候就看内功。

小鹏G7 继承了自己家族的辅助驾驶能力，这点已经在小鹏其它车型上验证过了。三颗图灵AI芯片放进到车机系统里面，流畅度的体验对于普通用户来说不会很明显感知；唯一对用户比较直观的感受是，在雷达探测到周边车辆时候，在屏幕上的显示实时性会比较好一点，拖动的话也比较跟手。

↑对周边车况的感应以及信息传达感觉会快一些，如果你看中间这个大屏的方向指示，那面要将视线从正前方移到右下方。

辅助驾驶的卖点实际上其它车型也有，能否有一个独特一点的功能来给用户使用呢？小鹏G7 给出了“追光全景” AR-HUD 这个答案，和华为一起打造。对于大多数人来说，这个东西看过去比较理工男的感觉，多是偏技术类的描述。那么实际用起来感觉如何呢？

普遍来讲，越野车的坐姿比较高，有时候去看传统中控屏和仪表屏，会有一种视线上下移动的感觉。上下视线切换除了带来头部上的移动之外，眼睛也要做一下重新对焦，这时候再移动去看前方情况的话，难免会有些延迟，对于突然出现的障碍物极端情况会看不清。

为了解决这个问题，行业里出现了抬头显示这个技术。但是老的方案有的是后装，对于显示的内容和效果都差强人意，尤其是在清晰度上。看久了会觉得晕。另外，总感觉那个显示的字体是漂浮在前挡上。

坐进小鹏G7 的驾驶位，你会看到这块AR-HUD 屏显的效果。个人观感是很明锐的，尤其是字体周边的框线都收纳的较为平直，没有那种毛边的感觉。

需要指出的是，官方说的87英寸超大画幅，并不是说整个内容会以那么大的效果展示，初听过去会以为很大。但实际上，显示的内容占用的前挡面积是比较精致的。有效信息展示的范围在你视线前方，根据个人观感的不同，大概是贴合在前方道路上。左右的幅度上，倒是覆盖了4 个多车道的宽幅，当然实际效果也和个人的具体形体感知有关。

目前看的效果是，落在方向盘正中往前大概 10 米多的距离（主观感受，个体差异感知不同），比如前方需要急转弯，上面的显示会有个左转的方向键。驾驶员看到之后，可以有一定的时间处理方向。这个应该需要一段时间摸索，久了你才能掌握实际应该做出反应的时间。

逆光上来说，也能比较清楚看到所显示的内容。跑到一些昏暗的地段，模拟了下暗光的一些环境，或者是前方视线比较暗的场景，也能看到内容。可惜的是，目前的信息显示的内容比较固定，只有两种预制风格，如果未来能够定制上面显示的内容就好了。强光环境下，比如在太阳光线下，屏显的亮度也足够。

好处上来说，这个技术比起以往的方案显示效果确实会清晰，锐利。显示的内容也是根据 AI 算法来实时推送的，比如现在处在什么道路上，屏显上所展示的箭头是根据你的行进位置和实际路况指示，也比较贴合实际的路面。这些内容都投放到前方挡风玻璃处，用户基本上都不要做过多的头部动作都能一览无余。

但适应性上，是需要一些时间来习惯这样的指示的。如果是在封闭的比较长途的道路，这种信息展示感觉就比较容易适应，反而有一种被提示的愉悦感，比如旅行的时候目的地快临近。但如果是在城市拥挤的道路，可能会觉得这种功能会有一些打扰感，这需要时间去适应。

当然，从物理维护的角度来说，这个东西也不像一些老旧的方案，需要注意不要刮碰，它就是一个无感的玻璃显示概念，开车即用，离车就灭。另外个人感受如果用户眼睛有散光（笔者个人感受），最好佩戴下眼镜，会更清晰点。

习惯之后，对于一些突发状况，比如加塞的提示，感觉还是比较贴心的。如果比较急着赶路，对于一些陌生地段的提前变道提醒，还是有用，比低头或者切换中控看导航直观。小鹏G7 的这个功能和小米YU7的天际屏，有不同的风格，不同的使用感受。这两者都是为了传递信息的同时，尽量维持驾驶人员的视线在前方，都有提升安全的作用。

目前来看，用来导航是核心需求，车速和一些定制化的信息内容，可以在后期做一些创新，当然这取决于用户的接受程度。另外，根据驾驶经验和能力的不同，每个人对这种AR-HUD的适应和接受程度是有所不一的。如何在后续中收集用户反馈继续优化升级，也是小鹏要去思考的。

这是个功能性的设计，终究是服务于使用体验，使用一圈下来，这样的AR-HUD 效果值得其它车型借鉴，毕竟它的路径等提示有一种动态的智能化感觉，当然是需要用户一定的时间习惯成本的。目前不知道的是，既然是华为有参与的方案，会不会授权给其它品牌车型使用。但用在小鹏G7 上面和他们做的智能辅助驾驶系统结合，才会觉得好用。