社交媒体平台 X 首席执行官琳达·雅卡里诺（Linda Yaccarino）宣布，她将辞任 X 首席执行官。这一决定标志着她在该公司为期一年半的领导正式结束。

雅卡里诺是埃隆·马斯克（Elon Musk）于 2022 年收购 X（原 Twitter）后聘请的首位正式 CEO。她于 2023 年上任，此前曾在 NBC 环球公司负责广告业务超过十年。她的加入一度缓解了特斯拉投资者对马斯克分身乏术的忧虑。

在雅卡里诺的领导下，X 在美国社交媒体领域依然保持主导地位，尤其在实时公共讨论方面仍具领先优势。然而，平台的广告业务却始终未能恢复元气。尽管市场研究机构 eMarketer 预测 X 的广告收入将在 2025 年实现四年来的首次增长，但预计仍将仅为 2021 年（即马斯克收购前一年）的一半左右。

雅卡里诺在任期间，X 推出了多项新功能，试图将其从一个社交平台转型为“全能应用”。去年，公司推出了连接电视的应用程序，并计划与 Visa 合作推出支付平台。此外，X 还加强了与内容创作者和体育联盟的合作，推出了由威廉姆斯姐妹主持的独家播客，并延长了与 NFL 和 NBA 的合作协议。

然而，X 在内容审核方面的宽松政策也引发争议。马斯克曾多次公开批评广告商，甚至在 2023 年底对参与抵制 X 的广告商爆粗口。这一言论给雅卡里诺的广告业务拓展带来了巨大挑战。尽管如此，她仍坚持推动广告平台的改进，并在今年戛纳国际创意节上积极宣传 X 的广告产品。

雅卡里诺任内最具争议的行动之一是 X 对一家主要广告行业联盟及其成员提起的诉讼。X 指控该组织滥用其影响力，组织广告商联合抵制该平台。该诉讼最终导致该品牌安全联盟解散，并引发联邦贸易委员会对多个广告团体的调查。

此外，《华尔街日报》曾报道称 X 曾威胁要起诉不愿投放广告的广告商，雅卡里诺对此予以否认。

目前，X 尚未宣布雅卡里诺的继任者。