据 GamesRadar+ 报道，Steam 研究专家兼游戏市场分析师 Chris Zukowski 表示，Valve 破解了 Netflix 长期未能解决的难题：成功吸引了那些热衷于积攒游戏的硬核玩家。

Zukowski 认为，Steam 能让独立游戏比其他平台赚更多钱，是因为 Valve 聚集了一群“忠诚度极高、极其投入的爱好者”。这些玩家并不真正参与注意力竞争，因为他们买了游戏也未必会玩。

他解释道，“爱好者买东西，往往不是为了用，而是为了收。”同时还引用 Simon Carless 今年的研究指出，超一半的中位数 Steam 玩家游戏库是未被启动过的。他也提醒开发者，很多人买了游戏后根本不会打开，尤其是他自己游戏库中有三分之二都没玩过。

归根结底，问题还在于时间和注意力。Zukowski 说：“Valve 找到了 Netflix 没解开的那个问题：在娱乐内容泛滥、时间稀缺的时代，如何把产品卖出去？Valve 的方法是——让玩家脑中想象出一个‘未来某天’，他们也许会抽时间来玩这些游戏，尽管他们心里很清楚，那一天永远不会到来。”

他总结说，“如果 Steam 玩家都足够理性，只买他们真正会玩的游戏，我们的销量恐怕会腰斩。整个行业一半都要垮掉。正因为 Steam 玩家爱囤货，开发者才愿意付出 30% 的分成——你换来的是一群花钱毫无节制的醉汉。”

虽然他并不认为这种趋势值得焦虑，但他也补充说，这种消费习惯对“类型明确”的游戏更有利，因为玩家更容易产生共鸣：“啊，我喜欢开放世界生存建造游戏！这个我懂！等我把库里另外 20 个同类游戏玩完，就来玩这个！”但如果游戏类型不清晰，玩家就可能跳过它，不纳入收藏。