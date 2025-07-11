彭博社的马克·古尔曼（Mark Gurman）发文分享了苹果的产品规划图，展示了苹果在 2026 年上半年将推出的多款新品。

博文曝光的新品如下：

搭载 M5 芯片的新款 MacBook Pro，外观设计与当前款基本相同；

搭载 M4 芯片的新款 iPad Air，其余方面基本不变；

配备更快芯片的入门级 iPad，其余方面基本不变；

新款 MacBook Air；

搭载 A19 芯片的 iPhone 17e，设计与 iPhone 16e 相似；

新款 Mac 外接显示器。

古尔曼解释道，苹果原本计划在 2025 年晚些时候发布搭载 M5 芯片的 MacBook Pro 系列，但内部时间表已经调整到 2026 年上半年。

而最值得关注的新品，就是新款 Mac 外接显示器，目前尚不清楚具体细节，但上市后，将成为自 2022 年发布 Studio Display 后苹果的又一款外接显示器。

此前有消息称，苹果内部正开发一款 7K 分辨率的外接显示器，原计划于 2025 年上半年发布，不过由于显示器部分功能依赖 Apple Intelligence，由于后者的延迟，导致该显示器也同步延迟发布。此外消息指出，苹果研发的外接显示器不止一款，但具体上线几款，仍是未知数。