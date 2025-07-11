彭博社的马克·古尔曼（Mark Gurman）发文分享了苹果的产品规划图，展示了苹果在 2026 年上半年将推出的多款新品。
- 搭载 M5 芯片的新款 MacBook Pro，外观设计与当前款基本相同；
- 搭载 M4 芯片的新款 iPad Air，其余方面基本不变；
- 配备更快芯片的入门级 iPad，其余方面基本不变；
- 新款 MacBook Air；
- 搭载 A19 芯片的 iPhone 17e，设计与 iPhone 16e 相似；
- 新款 Mac 外接显示器。
古尔曼解释道，苹果原本计划在 2025 年晚些时候发布搭载 M5 芯片的 MacBook Pro 系列，但内部时间表已经调整到 2026 年上半年。
而最值得关注的新品，就是新款 Mac 外接显示器，目前尚不清楚具体细节，但上市后，将成为自 2022 年发布 Studio Display 后苹果的又一款外接显示器。
此前有消息称，苹果内部正开发一款 7K 分辨率的外接显示器，原计划于 2025 年上半年发布，不过由于显示器部分功能依赖 Apple Intelligence，由于后者的延迟，导致该显示器也同步延迟发布。此外消息指出，苹果研发的外接显示器不止一款，但具体上线几款，仍是未知数。