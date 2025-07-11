据《好莱坞报道》消息，《疾速追杀》主演基努·里维斯每月在与诈骗的对抗中都要花费数千美元，委托一家公司敦促 TikTok 和 Meta 等社交平台下架“冒牌货”账号。

里维斯通过名为 Loti 的公司每年发起数万次社交账号下架请求。作为《黑客帝国》和《赛博朋克 2077》的人气明星，里维斯由于没有官方社交媒体账号，加上巨大票房影响力，成为互联网上被冒充最严重的名人之一，这也让他的私生活充满神秘感。

诈骗分子趁机制造里维斯发布各种政治言论的假照片，推广虚假产品，甚至冒充他的账号建立虚假关系，诱骗受害者转账。生成式 AI 技术让这些骗局更具迷惑性和说服力，里维斯因此成为诈骗的主要目标。

类似情况并非个案。2023 年，汤姆·汉克斯公开提醒粉丝，自己的 AI 形象被未经允许用在一则牙科保险广告中。去年，摩根·弗里曼感谢粉丝举报网络上有人用 AI 模仿他的声音制作视频，该视频由冒充其侄女的人发布并走红。

今年五月，杰米·李·柯蒂斯在 Instagram 向 Meta CEO 马克·扎克伯格求助，因该公司拒绝撤下一个未经她授权的 AI 广告，她形容该广告是“胡说八道”。

CAA 战略发展负责人亚历山德拉·香农告诉《好莱坞报道》，越来越多艺术家关注此类问题，并呼吁通过法规予以规范和防范。