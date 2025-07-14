科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2025.07.07-2025.07.13）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

“长期主义”不是一个新词。但在这个充满技术跃迁的时代，它却也在被不断提起。

在刚刚发布的年报中，淡马锡再次强调其核心定位：“以长期可持续回报为使命”，并强调短期市场波动不会改变其战略方向。与许多侧重年度成绩的机构不同，淡马锡更看重10年、20年视角下的表现，视其为衡量绩效的更真实标尺。

这类表述在当前环境下格外值得重视。一方面，科技和产业的演化速度越来越快，面对全球地缘政治变化和资本流动周期不确定性的现实背景，“长线”决策往往意味着在模糊中前行。另一方面，无论是国家级投资机构还是区域政策制定者乃至初创企业，它们也都要面临一个现实问题：长期主义究竟意味着什么？它是慢，就是对的吗？还是说要坚持不变，或者在变化中保持方向？

在东南亚金融科技市场，我们或许能看到一种回应。根据Tracxn最新报告，今年上半年，该区域金融科技总融资达7.76亿美元，虽较去年同期下降，但较去年下半年回升了31%。其中，大额融资事件集中于Airwallex、Thunes与Bolttech等头部企业，显示资本更愿意押注路径明确、能力稳定的项目。

相应的，在另一端，早期项目的融资难度加剧，独角兽数量增长有限，并购活跃度下降···这些现状或许正在说明，对于那些快速出现的变化，它们所受到的关注热度也在随之产生了变化。也或者说是，降温。

当然，这其中所折射的，更重要的可能更在于如何应对这种与此前不同的局面。这不仅仅是指如何分辨或者认识到某种变化，更是如何对这种过程做出连续应对。正如笔者在文章中试图强调的那样——在资本持续审慎的背景下，东南亚金融科技企业需要更明确的产品定位与增长路径，才能在竞争中保持吸引力，穿越当前调整周期。这种“向后期集中”的融资结构转变，也表明了资本市场对“长期潜力”的重新认识的态度。

也从这一点出发，不难发现，在一个不确定性愈发常态化的时代，长期主义更像是一种系统性的“自我提问”能力：当浪潮退去，是否仍能直面现状？当风口来临，自身又是否需要为之做出改变？

在很长一段时间内，这些问题可能不会有一个明确的答案。但可以确定的是，长期主义并不是在等待未来，而是在不断向惯性告别。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

分析人士预计马来西亚可再生能源行业将持续强劲增长：在大型太阳能计划（LSS5+与LSS6）即将启动、技术成本持续下降以及企业端需求强劲等多重因素推动下，马来西亚可再生能源产业正步入加速发展阶段。分析指出，LSS6将释放多达2GW的新装机容量，并有望纳入电池储能系统（BESS），以满足电网调节需求。与此同时，企业绿电采购计划（CGPP）与可再生能源供应机制（CRESS）逐步成型，成为数据中心等大型用能企业的重要选项。在全球产能过剩背景下，太阳能组件价格已跌破0.10美元/瓦，电池价格也降至每兆瓦时110美元附近，大幅提升项目经济性。当前，马来西亚可再生能源工程总承包（EPCC）合同储备已达174亿马币，太阳能与生物质等混合能源方案也开始受到市场关注，国家能源结构正迈向更加稳健、多元的清洁转型路径。

Kenanga：马来西亚物流行业有望受益于电商增长浪潮：Kenanga投行在最新报告中指出，电子商务的持续扩张将带动马来西亚对分销中心、仓储设施、自动化系统和冷链物流的强劲需求，尤其是在即时配送、在地制造与去中心化仓储方面。随着线上杂货平台不断增长，冷藏仓储市场同步升温。截至2025年5月，马来西亚对外贸易总额同比增长6.2%，贸易顺差达469亿马币，带动以本地需求为导向的第三方物流（3PL）业务增长。Kenanga预计，在AI驱动的科技周期、强劲的美国经济表现及中短期贸易前置装运等因素带动下，物流行业增长势头将持续至2026年。

槟州成立芯片设计学院，打造马来西亚“前端芯片设计高地”：据悉，槟城州政府于7月正式成立“槟州芯片设计学院”（PCDA），计划培训1000名IC设计工程师，旨在提升马来西亚在芯片前端设计领域的全球竞争力。该学院是“Penang Silicon Design @5KM+”战略核心组成部分，聚焦物理设计、验证、定制版图与模拟设计四大核心方向，课程由产业专家主导，覆盖PCIe、CXL、DDR、HBM等关键技术，面向应届生与在职工程师开放。首期培训已于2025年6月中旬启动。

Khazanah与法意主权基金探讨AI领域跨境合作：据马新社报道，马来西亚国家主权财富基金Khazanah近期与法国Bpifrance及意大利Cassa Depositi e Prestiti举行多场会谈，探讨在人工智能与技术创新领域的跨境合作。总经理Amirul Feisal表示，三国企业在提升全球竞争力、拓展新市场方面面临相似挑战，AI将成为关键突破口。此次访问是随总理安华对意大利、法国与巴西进行正式访问的一部分，旨在深化双边关系与经贸合作。Khazanah当前与两家欧洲机构分别有2至3年的合作基础。2024年，Khazanah实现24.6%的年度投资回报率，为历年最高，资产净值增至1513亿马币，营业利润达51亿马币。

MDEC推290万马币新资助计划，支持AI与制造业数字化：马来西亚数字经济机构（MDEC）宣布推出两项总额达290万马币（约684万美元）的新资助计划，分别为“数字加速资助—人工智能（MDAG-AI）”与“SmartMFG+激励计划”，旨在加速人工智能与制造业的数字化转型。资助对象为拥有Malaysia Digital（MD）或MSC资格，或申请中企业。MDAG-AI聚焦AI产品商业化、跨领域应用与人才培养，单个项目最高资助额为200万马币，占总成本的70%。SmartMFG+则支持制造业中的本地数字解决方案提供商，涵盖预测性维护、生产智能与质量分析等领域，最高资助额为每家企业7.5万马币。两项计划分别于7月18日与7月13日截止申请，结果将于9月马来西亚数字博览会（MDX）公布。

报告：85%新加坡金融科技企业遭银行API拒绝或延迟访问：据Fintech Nation最新发布的报告，85%的新加坡金融科技公司表示在接入传统银行API时被拒绝或遭遇延迟，严重限制其向中小企业（SME）提供数字金融服务的能力。仅10%的受访企业能获取实时银行数据，阻碍了信用评估、嵌入式金融等服务的发展。报告指出，银行与金融科技公司之间的沟通机制不透明且缺乏结构，呼吁推动设立协作型API测试沙箱、统一API接入规范，并加强监管指引，提升中小企业金融生态系统的开放性与包容性。该报告涵盖来自贷款、SaaS、支付等多个细分领域的金融科技企业观点，旨在促进监管机构、银行与科技企业之间的对话与合作。

Grab在新加坡正式推出GrabCab出租车服务：Grab于上周三在新加坡推出GrabCab，正式进入本地出租车市场。这是新加坡七年来首个新晋出租车运营牌照。GrabCab车队采用包括Toyota Prius与Hyundai Kona在内的混合动力与电动车型，未来将继续扩展车型种类。服务面向无法使用手机叫车的用户群体，与现有私召车队并行运营。车辆配备驾驶行为监测系统及自动同步计价终端。Grab表示，司机可获得基本福利支持，包括病假与即时收入结算机制。

初创公司&投融资

eSIM商店Airalo成业内首家独角兽：如本栏目此前介绍，Airalo成立于2019年，据称为全球首家eSIM商店（并且也有被称为全球最大的eSIM平台），用户只需在支持eSIM功能的手机上下载Airalo App，选择目的地和套餐，即可在线购买、安装并激活所需的eSIM服务。这种模式让用户在出境旅行时可以直接通过App获取目的地的数据服务，无需实体SIM卡，也不依赖本地运营商门店。据透露，Airalo已支持超200个国家和地区的数据流量套餐。

印尼包装回收初创Sirsak获60万美元Pre-Seed融资：印尼B2B包装废弃物管理初创公司Sirsak宣布获得60万美元Pre-Seed融资，由Openspace Ventures领投，The Radical Fund参投。本轮融资将用于拓展其包装回收平台（PRP）技术，增强追踪系统、开发低价值包装回收方案，并扩展回收合作网络。Sirsak计划在未来几个月内实现4000吨包装回收，并布局1000个回收点。公司成立于2023年，致力于帮助品牌实现生产者延伸责任（EPR）合规，通过与拾荒者、聚合商和回收商协作，建立可审计的回收体系。Sirsak目标是为5万名拾荒者提供社会保障，并提升回收链条中各环节的数字化收益，推动更具包容性与可持续性的循环经济转型。

观点&观察

融资回暖，东南亚金融科技领域开始走出低谷了么？：继一季度融资同比下滑66%、环比下降30%之后，据数据平台Tracxn近期发布的另一份报告，25年上半年期间，东南亚金融科技公司共计获得7.76亿美元融资，较24年下半年的5.93亿美元增长31%，但较24年上半年的10亿美元下降了22%

数字投资翻倍增长，马来西亚如何走稳数字化道路：据马来西亚数字经济发展局（MDEC）近期发布的一份数据显示，今年第二季度，在Malaysia Digital（MD）国家战略计划的促进下，马来西亚数字投资达到294.7亿林吉特（约合69.5亿美元），较第一季度的131.1亿林吉特（约合30.9亿美元）增长125%。

AI当头的不确定时代，淡马锡想用“长期主义”交出怎样答卷？：近期，淡马锡发布了其至2025年3月31日的财年报告（下称“年报”）。在年报通稿中，作为一个频繁出现的词语，“长期”贯穿了淡马锡的这场年度汇报的始终。于此，面对地缘紧张、市场波动和技术变革深度交织的当下，我们或许可以从中了解到这家“长期主义者”是如何给到回应的。