根据彭博社发布的最新调查，尽管约会应用公司近年来在 AI 上投入重金，但 Z 世代（1995 年至 2010 年之间出生的人群）用户对这些 AI 功能仍抱有疑虑，可能让这些投资难以获得预期回报。

调查发现，Z 世代是一个整体上比年长群体更少使用约会软件的人群，且对 AI 功能的接受度更低。与千禧一代相比，Z 世代在使用 AI 撰写个人简介提示、自动回复消息、甚至修饰头像等功能时，表现出更高的不适感。

这项调查共访问了近 1000 名美国受访者。对于许多用户而言，这些新功能或许并无必要。研究指出，近半数受访者表示自己完全能够独立创建个人资料，不需要 AI 辅助；而且大多数人也并不觉得与潜在对象交谈存在困难。

彭博情报科技分析师妮可·德索扎彭博社报告：AI 约会应用功能未获 Z 世代青睐指出，这些工具可能并未真正解决用户的实际需求，若使用率不高，或将影响企业的利润率。

这项研究凸显出 Match 和 Bumble 等公司在吸引年轻用户方面面临的挑战：一方面不惜重金押注 AI 以迎合关键人群，另一方面，Z 世代的行为习惯和社交观念与前几代人截然不同。德索扎指出，虽然许多约会应用最初是围绕千禧一代的习惯设计的，但 Z 世代更倾向于回避约会行为，即使参与，也更看重长期关系而非随意邂逅。此外，疫情时期的社交隔离也可能使他们更偏好线下见面。