特斯拉扩大了其在奥斯汀的 Robotaxi（自动驾驶出租车）服务区域，画出了一个类似男性生殖器形状的服务地图。据 Electrek 报道，此次服务区域的更新缺乏实际意义，更像是为了迎合公司 CEO 马斯克的低级趣味。

上个月，特斯拉在得克萨斯州奥斯汀推出了 Robotaxi 服务。报道称，该服务似乎更多是为了给马斯克带来一次“胜利”，以弥补其多年来在自动驾驶领域的多次失败预测。此次服务仅面向少数特斯拉股票推广者开放，并且要求一名特斯拉员工坐在前排座位上，随时准备按下紧急制动开关。这实际上与特斯拉的“监督式 FSD”并无二致，只是将监督者从驾驶座转移到了副驾驶座。

特斯拉最初仅在奥斯汀南部的一个小区域推出该服务，但马斯克上周表示，公司计划在周末前扩大服务范围。上周日晚，特斯拉更新了服务区域，而这一更新后的区域形状却令人费解——其被设计成类似男性生殖器的形状。值得注意的是，特斯拉的 Robotaxi 目前仍以“邀请制”的方式运营，单程收费正是 4.20 美元。

Electrek 称，这一看似“玩笑”的举动实际上却凸显了特斯拉 Robotaxi 业务的不成熟。相比之下，Waymo 在奥斯汀的运营范围更大，且无需在车内配备监督人员。Waymo 的业务还覆盖了旧金山、湾区、洛杉矶和菲尼克斯等地。自特斯拉在奥斯汀推出有限服务以来，Waymo 已经在亚特兰大启动运营，并计划进军费城和纽约。与此同时，特斯拉的 Robotaxi 服务仍需在车内配备监督人员，而 Waymo 已经在多年前就已完成了这一阶段。特斯拉的股东们仍寄希望于公司能够更快地扩大规模，但从目前来看，特斯拉在自动驾驶领域的进展似乎仍落后于竞争对手。