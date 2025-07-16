AI热潮下，新加坡的人才市场正成为亚太地区的一大关注焦点。

据高力国际（Colliers）日前发布的一份报告，在全球科技人才获取力榜单中，新加坡与印度的孟买和金奈并列排名第四。报告指出，新加坡是该榜单前五名中唯一的非印度城市。

报告称，新加坡的入榜主要受到其在10类关键科技岗位上的招聘活跃度和职位发布数量推动，显示出其在相关领域的集中招聘趋势。Colliers将这一维度称为“人才获取力”（talent acquisition），用以洞察当前主导招聘与岗位发布的市场，继而折射出全球范围内对于科技人才的需求表现。

据介绍，报告评估了全球200多个城市，从人才获取与储备情况、风投资金流入、劳动力指数强度、行业结构等因素层面进行了考量。

在这一维度之外，在一项单独的一年期招聘指数（one-year hiring index）中，新加坡在全球排名第八，显示其短期招聘势头保持稳定，但相较印度城市略显逊色——从该尺度出发，报告把新加坡的这一“强劲”表现归纳为招聘力度和大量关键职位额度所推动，而这在AI等快速增长领域尤为凸显。

值得一提的是，报告也强调，当前，全球科技人才的分布也正在发生变化。Colliers称，科技人才正加速向少数关键城市集中。美国的旧金山湾区、西雅图和纽约市占据了全球前五名中的三席，进一步“巩固了美国在创新和科技劳动力方面的地位”。印度和中国各有5座城市进入全球前五十，凸显其“在数字经济增长中的影响力”。

Colliers估算，目前，全球36%的科技人才已集中在前十大科技城市。尽管榜单中涵盖了来自22个国家的城市，全球科技人才仍呈现出向少数主导市场进一步聚集的趋势，尤其是在人工智能领域。

伴随着这一集中趋势，全球科技人才格局的两极分化局面也得到了加剧。在此过程中，如报告指出，印度继续巩固其作为全球科技人才强国的地位，在人才获取力排名前五的城市中占据四席，其六个入榜城市全部进入前十，班加罗尔更是位居首位。

同在这一趋势之下，城市人才结构也在发生深层变化。报告指出，科技行业中年轻员工的比例持续上升。2014年至2022年间，25岁以下从业者数量增长了9%，是全行业平均增速的20多倍。从这一层面出发，报告表示，人才关注焦点也正随之转向拥有更年轻人口结构的市场，例如班加罗尔、海得拉巴和墨西哥城。

此外，报告也指出，人工智能技术的快速发展也在重塑全球科技行业的人才战略。报告称，AI相关岗位的激增已成为当前科技人才结构变化中最显著的趋势之一。据马里兰大学研究，自2022年底ChatGPT推出以来，全球新增AI职位数量增长了68%，同期传统IT岗位发布数量则下降了27%。

随之而来的，在AI应用场景不断扩大的背景下，数据科学家成为AI行业的关键角色。Colliers预计，到2032年，全球对该岗位的需求将增长36%，为所有科技相关职位中增速最快。报告认为，这类人才在大语言模型与数据系统开发中起到核心作用，区域间也正在形成集中的专业人才分布：班加罗尔目前拥有全球最大规模的数据科学家群体，美洲则以旧金山湾区和纽约为主，伦敦和巴黎在欧洲、中东和非洲地区处于前列。

另一类需求快速上升的岗位是信息安全分析师。Colliers指出，该岗位全球招聘需求同比增长了33%。根据网络安全专业组织 ISC2 的数据，从2023年到2024年间，全球网络安全人才缺口增长了19.1%，反映出AI与数据系统部署进程加快所带来的安全压力。

展望未来，随着人工智能驱动下的科技岗位结构与人才分布持续演变，全球主要城市间的竞争将进一步加剧。对新加坡而言，如何在不断变化的技术周期中强化自身吸引力、完善人才战略与生态建设，或将成为它在下一个阶段中保持领先的关键所在。