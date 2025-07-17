全球最大 PC 游戏平台 Steam 近日在未有明确公告的情况下，大规模下架了数百款极端成人题材游戏。据 SteamDB 追踪，过去 24 小时内，已有数百款极端成人题材游戏被标记为“已下架”。

此次清理行动恰逢 Valve 在其开发者平台 Steamworks 文档中悄然新增一条规定。在 Steam 为开发者提供的指引中，“你不应在 Steam 上发布的内容”下列出了 15 条游戏可能具有的、不希望出现在该平台上的内容。其中包括“真实人物的露骨色情图片”以及“基于区块链技术构建、发行或允许交易加密货币或 NFT 的应用程序”。而最新一条是昨天才添加的，内容如下：

可能违反 Steam 支付处理方、相关银行卡网络及银行、或互联网服务提供商规则与标准的内容，尤其是某些仅面向成人的内容。

尽管表述模糊，但这一变化被普遍解读为是对支付渠道及网络服务商合规压力的回应。

与此同时，英国《在线安全法案》（Online Safety Act）即将生效。该法案以保护未成年人为名，但因条款含糊不清、责任转嫁给支付商与网络提供商而备受争议。目前尚不清楚 Valve 此举是否与此相关，即 Valve 是否为了应对英国政府对网站和银行实施的不合理限制，而在全球范围内推出一项新规定以自保。

然而值得注意的是，开发商 EroticGamesClub 仍有数百款色情游戏在 Steam 上销售，这也进一步加剧了外界对 Steam 标准不透明的质疑。

根据 Steam 规则，成人内容只要适当标记、设置年龄限制，即可上架。但此次针对“某些类型”成人内容的模糊表述，令开发者无所适从。有业内人士调侃，是否要开发者去一一咨询 Visa、Mastercard 或电信运营商的态度，才能确定自己的作品是否合规。