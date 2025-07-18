继日前发布“AI女友”Ani 后，埃隆・马斯克再次预告，xAI 正在打磨一款全新的 AI 伴侣角色——“AI 男友”Valentine。该角色设定灵感源自《暮光之城》的吸血鬼爱德华・卡伦和《五十度灰》的克里斯蒂安・格雷，主打忧郁、神秘与深情路线，定位明显区别于 Ani 所代表的“甜系陪伴”。

不过，更引发热议的是这一“AI男友”初步形象的视觉风格。有网友发现，官方释出的动漫风角色图与马斯克本人早年一张照片高度相似：画面中他身穿哥特风双排扣西装，长发中分、直视镜头，颇具维多利亚风格。这张照片虽已被删除，但已被网友存档并广泛传播，引发是否“以本人为原型”的猜测。

马斯克在介绍中表示，“Valentine”一名来自科幻小说《异乡异客》的主角，该书也是“Grok”一词的来源，意指“深刻且富有同理心地理解”。他还透露，Grok 未来将支持用户自定义专属 AI 伴侣，“每一个都会是独一无二的”。

尽管角色人设对标浪漫幻想文学经典形象，但卡伦与格雷也因“情感控制”“监视欲”等特质而饱受争议。对此，马斯克回应称，后续还将推出更多风格的 AI 角色，包括受“达西先生”等人物启发的“理性绅士型”AI，以满足不同用户偏好。