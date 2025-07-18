跨境购物在新加坡已成常态。

根据Airwallex联合Statista发布的最新研究，近七成受访者表示自己每月至少会进行一次跨境购物，而高达98%的人表示已经习惯于在海外网站或平台上下单，这一比例显著高于全球平均水平。

跨境购物的主要目的地涵盖亚太周边国家、美国和欧洲，购买品类以时尚（75%）、护肤品（60%）、电子产品（56%）和食品饮料（49%）为主。消费路径高度平台化，87%的消费者通常通过亚马逊、Lazada、Shopee、淘宝等平台完成交易。

这类行为不仅仅是出于价格考虑，更多反映了消费者对购物体验细节的关注。97%的受访者表示，只有在运费合理、费用透明时才会决定下单。96%的人希望在结账时能使用熟悉的支付方式。相比促销噱头，这类具体可感的因素才是真正影响购买决策的关键。

支付流程的设计也直接影响消费者对交易安全感的判断。调查显示，97%的用户重视结账费用是否清晰，94%看重移动端操作是否流畅。此外，近一半消费者表示，如果在付款环节被跳转到其他页面，会降低他们完成支付的意愿。

在支付方式选择上，新加坡消费者展现出更高的灵活性。尽管信用卡仍为主流（71%），超过一半的用户也使用Apple Pay、Google Pay或GrabPay等数字钱包。同时，“先买后付”（BNPL）模式在电子产品、时尚、美妆等高客单价品类中使用比例持续上升。

值得注意的是，93%的受访者会围绕双11、双12、黑五、农历新年和开斋节等促销节点提前规划购物计划。这也意味着，平台和品牌能结合本地节奏进行内容和优惠设计，有望更有效地与消费者建立连接。

整体来看，新加坡消费者在跨境购物中的表现呈现出全球化、数字化与理性并重的特征。他们不仅关注商品本身，更看重从浏览到支付的每一个环节是否顺畅、安全、可信。对希望拓展该市场的商家来说，赢得这部分用户的关键，或许不在价格高低，而在体验细节是否经得起推敲。