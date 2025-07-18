全球流媒体平台Spotify正在进一步加码其有声书服务。

当地时间周四，Spotify宣布推出两项全新付费计划，旨在为高级订阅用户提供更多灵活选择：一是允许用户每月增加额外收听时长，二是让家庭套餐内的其他成员也能畅听有声书。

目前，这两项新服务已在英国、澳大利亚、新西兰、法国、比利时、荷兰、卢森堡、德国、奥地利、瑞士和列支敦士登等市场上线。此前，Spotify曾在爱尔兰和加拿大进行过小范围测试。

对美国用户而言，Spotify此前已开放单独购买15小时有声书收听时长的“Access Plan”。而此次新增的服务模式，则让其他市场的用户也能根据自己的需求，灵活定制收听体验。

根据Spotify介绍：

“Audiobooks+”计划 ：Premium高级用户（包括家庭套餐和Duo双人套餐的主账户持有者）可在原本每月15小时的基础上，额外购买15小时的有声书收听时长，实现翻倍扩容，适合想在一个月内听完长篇小说或多本短书的用户。

“Audiobooks+ for Plan Members”计划：家庭套餐和双人套餐中的其他成员，也将获得每月15小时的有声书收听额度。成员需先向主账户提出申请，由其购买相应服务后方可使用。

如果听完了还想继续，用户还可以单独加购一次性10小时的“补充时长”。

Spotify尚未公布这些新计划在各市场的具体价格，但表示用户可登录 spotify.com/audiobooks 查询详细信息。

事实上，早在去年12月，大型出版商HarperCollins首席执行官Brian Murray就曾透露，Spotify正致力于解决家庭套餐共享的“技术限制”问题，过去仅有主账户持卡人可使用有声书服务，而这项调整将有望释放更大的市场潜力。

目前，Spotify平台上的有声书总量已达到37.5万本。公司还计划借助AI技术进一步拓展内容资源。Spotify在最近一季财报中指出，正在与语音合成公司ElevenLabs合作，用AI为更多书籍提供语音朗读服务，并探索将英文书籍翻译为其他语言的可能。

与亚马逊旗下的Audible不同，Spotify并不按“单本购买”计费，而是通过“收听时长”方式计价。对于尚未确定自己喜好、想尝试不同类型作品的用户而言，这种方式提供了更大的选择自由，也避免了为“不喜欢的书”买单的情况。

封面来源：Thibault Penin on Unsplash