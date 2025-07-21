科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2025.07.14-2025.07.20）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

本期导读的出发点是《新加坡打破印度“垄断”，跻身全球科技人才获取力前五城市》这篇文章。

在文章中，基于“人才获取力”这一维度，向来在东南亚以及全球科技版图中占有一席之地的新加坡，这一次成为了排名前五中的唯一非印度城市。信息来源中并未写明这一排名的评判依据。同时，我们对这一维度也没法有一个立刻就能理解的直观感受（比如有什么实际参考价值）。但基于这一排名，相信各位读者也跟我一样，多少会产生这两个问题：在当下如火如荼的AI竞赛中，新加坡的表现如何？以及，与此同时，印度又取得了怎样的成绩？

关于这两个问题，我们或许很难有一个明确的对应答案。但不难发现，对于这场热潮而言，新加坡和印度两国之间显然会有着各自不同的优势体现。

如我们所见，在对应用场景和技术边界的探索上，比如本期的另一条内容——MAS推出Pathfinder计划，帮助金融机构筛选并采用适配的AI解决方案，可以看到新加坡在转化和应用方面的积极实践。与之相对的，基于榜单，印度的这种表现本身也反映出其在全球科技劳动力市场的体量与集中度优势。

于此，从这个角度看，回到前文所述的所谓“人才获取力”的前五排名。这并不意味着在AI竞赛中就此领先，而是只是提供了一个观察入口。新加坡和印度，各自基于不同基础条件所走出的路径，代表了AI时代下不同类型国家在技术、人才与制度配置之间的现实选择。而最终，它们的竞争力，将取决于这些路径在长期内是否能走得下去，而非短期内是否引人注目。

展望未来，对于新加坡而言，如何将当前的人才结构与制度设计转化为长期的技术竞争力，将是下一阶段的关键考验。而这，也将深刻影响它在AI时代所处的位置与角色。

产业&动态

新加坡打破印度“垄断”，跻身全球科技人才获取力前五城市：据高力国际（Colliers）日前发布的一份报告，在全球科技人才获取力榜单中，新加坡与印度的孟买和金奈并列排名第四。报告指出，新加坡是该榜单前五名中唯一的非印度城市。

报告称，新加坡的入榜主要受到其在10类关键科技岗位上的招聘活跃度和职位发布数量推动，显示出其在相关领域的集中招聘趋势。Colliers将这一维度称为“人才获取力”（talent acquisition），用以洞察当前主导招聘与岗位发布的市场，继而折射出全球范围内对于科技人才的需求表现。

海淘，正在成为新加坡电商用户的常态：根据Airwallex联合Statista发布的最新研究，近七成受访者表示自己每月至少会进行一次跨境购物，而高达98%的人表示已经习惯于在海外网站或平台上下单，这一比例显著高于全球平均水平。

新加坡拟推二维码支付“断网应急”功能，应对银行系统故障：新加坡金融管理局（MAS）计划与NETS及银行推出电子支付终端的“替代交易”功能，在银行系统出现故障时，用户仍可在商户处完成小额非接触支付。MAS总裁谢德俊在2024/2025年度报告发布会上表示，二维码支付作为日益主流的支付方式，MAS将进一步与金融机构合作开发类似的备用交易方案，提升其在系统中断情况下的可用性。他强调，数字支付服务已成为日常基础设施，任何长时间中断都可能损害公众对金融系统的信任，金融机构应以“服务连续性”为核心，跨系统制定更高韧性的恢复机制。

MAS推出Pathfinder计划，加速金融业AI应用与人才转型：新加坡金融管理局（MAS）推出“Pathfinder”（PathFin.ai）计划，支持金融机构更高效地采纳人工智能（AI）解决方案。该计划通过建立行业共享的AI案例库与最佳实践，降低机构在方案筛选与实施过程中的门槛，目前已有20家涵盖银行、保险、资本市场与支付的金融机构参与。MAS同时联合培训机构提供与AI应用配套的技能培训。

CMC投资超2.5亿美元在胡志明市建设数据中心：据悉，越南CMC集团获西贡高科技园批准，投资超2.5亿美元在胡志明市建设一座超大规模数据中心，初始装机容量为30MW，最高可扩展至120MW。该中心将用于提供AI、云计算、大数据和网络安全相关服务，配备包括数字孪生系统在内的多项技术，支持数据存储与处理需求。

马来西亚对美国高性能AI芯片实施出口管制：马来西亚投资、贸易与工业部（MITI）近日宣布，美国原产的高性能人工智能（AI）芯片在出口、转运或过境时，须申请《战略贸易许可》。该要求依据《2010年战略贸易法》第12条的“兜底条款”，适用于未列入《战略物项清单》的技术产品，在企业知情或有合理理由怀疑其可能被用于受限用途时，需提前30天申报。此次措施旨在加强对相关技术流通的监管，并为后续是否将该类芯片正式纳入清单提供过渡安排。MITI强调，所有在马运营的企业应遵守相关国际规定和合规要求。

初创公司&投融资

Spacely AI完成100万美元融资：泰国生成式人工智能初创公司Spacely AI近日宣布完成100万美元种子轮融资，由PropTech Farm Fund III领投，SCB 10X作为早期投资方参投。本轮还吸引了P Landscape董事总经理Wannaporn Phornprapha、UTC Holdings创始人Ted Thirapatana以及GitLab前工程副总裁Mek Srunyu Stittri等个人投资者。Spacely AI旨在为建筑与室内设计行业提供2D到3D自动化建模、AI渲染、虚拟布景等工具，目前已服务全球50多个国家的1500多家设计公司，并实现十倍营收增长。新一轮融资将用于推进下一代自动建模引擎的研发、拓展美国市场并加强与全球渠道伙伴的合作。

观点&观察

25年已过半，达南塔拉交出了哪些答卷？：继与卡塔尔、俄罗斯分别达成双边投资合作后，达南塔拉透露，机构近期也陆续同澳大利亚未来基金（Future Fund Australia，澳大利亚政府主权财富基金）及中国投资公司（CIC，中投公司）等多家全球主权财富机构展开合作。这些合作不仅覆盖下游工业、可再生能源、医疗与消费品等印尼经济转型优先发展领域，也表明达南塔拉正在通过多边资本协作方式，加速其全球投资布局。