当地时间周一 16:20，位于洛杉矶的特斯拉首家超级充电站餐厅（Supercharger Diner）正式宣布面向公众开放，无需特斯拉车辆也可访问。

这家餐厅位于洛杉矶的圣莫尼卡大道 7001 号，此次开业由特斯拉首席设计师弗朗茨·冯·霍尔茨豪森（Franz von Holzhausen）主持。开业当日，有用户等待排队 13 小时。

该设施配备 80 个 V4 超级充电桩、两个 45 英尺（约 13.7 米）LED 电影大屏幕，及一个全天候 24/7 餐厅，供应多种本地食材制作的餐食（用餐座位超 250 个）。

对于特斯拉车主而言，他们可以直接从特斯拉车机屏幕上订购餐食，包括汉堡、炸薯条、鸡翅、热狗、奶昔、三明治等等。

此外，特斯拉还现场销售其他多种独家周边商品，包括 1:10 比例特斯拉机器人可动人偶、复古风格 T 恤及软糖（包括 Dog Mode Chill、Mango Bolt、CyberBerry 口味）。

其构想（50 年代风格免下车电影院餐厅）最早由埃隆・马斯克（Elon Musk）在 2018 年提出，历时七年终于实现。

这家餐厅很好地实现了马斯克的愿景，不但完美还原了上世纪 50 年代风格，还融合了多种复古元素，比如穿着轮滑鞋的服务员、大尺寸电影屏幕，以及一份灵感来源于过去几十年经典美食的菜单。

附菜单价格示例（部分）：