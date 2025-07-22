一项由美国非营利组织 Common Sense Media 与芝加哥大学 NORC 研究团队联合开展的最新调研显示，AI交流应用正快速渗透美国青少年的日常生活。数据显示，72%的13至17岁青少年表示曾使用过这类产品，其中有超过一半（52%）为常规用户，13%每天使用，21%每周使用数次。

调研于2025年4月至5月进行，样本涵盖1060名具有代表性的美国青少年。报告表示，AI交流应用（AI companions）特指那些专为进行更个性化、情感化对话而设计的聊天机器人系统，例如 Replika、Character.AI 等，也包括部分用户出于私人对话目的而使用的通用AI聊天工具，如 ChatGPT 或 Claude。这些应用不同于语音助手、图像生成器或作业帮手，核心功能在于模拟人际交流，满足情感投射、社交练习、虚拟陪伴等需求。

尽管使用频率广泛，但在产品认知上，青少年的态度并不一致。46%的受访者将其视为“工具或程序”，而33%更倾向于将其作为社交或关系交往的一种替代形式。在使用动机方面，青少年主要出于以下几个原因：

娱乐体验（30%）

对AI技术的好奇（28%）

寻求建议或表达情绪（18%）

因其“随时在线、可即时对话”的便利性（17%）

调查也揭示了性别之间的差异：在尚未尝试过AI交流应用的受访者中，男孩占比为31%，明显高于女孩的25%。

在信任层面，半数受访青少年（50%）表示他们并不信任AI交流应用所提供的信息。年龄越大的用户对其信任度越低：15至17岁群体中，只有20%表示信任AI的建议，而在13至14岁群体中，这一比例为27%。

尽管如此，AI交流应用仍被不少青少年视为练习现实社交技能的辅助工具。39%的受访者表示，他们曾将与AI的互动内容应用于现实场景，尤其在社交技巧（39%）、对话开场（18%）、提供建议（14%）与表达情绪（13%）等方面产生实际帮助。

关于虚拟交流是否正在取代真实人际关系的问题，调研结果释放出一定程度的正面信号。80%的使用者表示，与现实生活中的朋友相处的时间多于使用AI交流应用的时间，仅6%的青少年认为自己在AI对话上花费的时间更多。

从这份调研中可以看出，AI交流应用正逐渐成为一部分青少年用于表达自我、缓解孤独、练习社交的一种补充性手段。尽管它尚未替代真实人际关系，但其对青少年行为模式的影响正在显现。

随着使用场景的扩展与用户黏性的提升，社会对于这类技术的关注也在不断深化。这类技术的普及也引发了关于其伦理定位、使用安全与心理影响的持续关注，成为理解其社会价值与边界的重要观察维度。