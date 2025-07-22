微软开始测试 Xbox PC 应用程序和 Xbox 主机的更新，这些更新将允许云游戏在设备之间无缝跟随用户。Xbox PC 应用程序和 Xbox 主机主界面新的游玩历史部分将显示云游戏作为最近玩过的游戏列表的一部分，并且这一列表将在 Xbox 主机、PC 和手持设备之间同步。

云可玩游戏现在开始出现在 Xbox PC 应用程序的游玩历史或库中。“这包括所有可通过云游戏游玩的标题，从最初的 Xbox 到 Xbox Series X|S 的独占游戏，无论你是拥有该游戏还是通过 Game Pass 访问它，”Xbox 体验产品经理 Lily Wang 解释道。

你最近的游戏，包括云游戏，将很快在设备之间跟随你——并带有云存储的游戏进度。因此，如果你在主机上玩了某个 Xbox 游戏（而该游戏并未在本机上提供 PC 版），它仍然会出现在你的最近游戏列表中，并且可以通过 Xbox 云游戏在 Windows 上游玩。

Xbox PC 应用程序中的云可玩游戏可以通过库中的新过滤器找到，并且在 Xbox PC 应用程序主屏幕的“快速返回”列表末尾将出现一个新的“游玩历史”部分。“虽然大图标突出显示了你当前设备上最近玩过的游戏，但游玩历史图标展示了你在任何 Xbox 设备上玩过的游戏，让你可以轻松从上次离开的地方继续游戏，”Wang 说。

这个相同的游玩历史部分也将出现在主要的 Xbox 主机界面上——这可能意味着我们最终会在这里看到 PC 游戏并列出来，并且可以通过 Xbox 云游戏游玩。微软目前使用 Xbox Series X 的芯片为 Xbox 云游戏提供特殊的服务器刀片，但 2023 年 FTC 诉微软案件中的内部电子邮件显示，微软一直在研究通过云端流式传输 PC 游戏。随着微软为下一代主机将 Xbox 和 PC 更加紧密地结合在一起，我们可能会看到 Xbox 云游戏支持 PC 游戏，并提供更好的比特率和分辨率。