人工智能日益成为企业转型关键词的当下，在亚太市场，与之对应的投入热情正与实际行动可能正在显示出逐渐脱节的节奏。

根据ServiceNow周二发布的一份报告显示，尽管多数企业高管对AI前景表示乐观，但包括新加坡、日本、澳大利亚和印度在内的四大亚太市场，均报告了AI预算占整体技术支出的同比下降。其中，新加坡降幅为4%，日本为3.3%，澳大利亚为3%，印度为2.1%。

预算收紧背后，是治理缺口、战略分歧以及部署碎片化等问题的集中显现。报告指出，虽然AI热度不减，但多数企业缺乏统一的战略方向和执行路径，正在影响实际落地效果。

以战略愿景为例，仅39%的受访企业表示拥有清晰、统一的AI发展目标。印度在该项指标上领先（52%），而新加坡（34%）、澳大利亚（33%）和我国香港（30%）则明显落后。同时，AI项目的整体可视性也普遍不足，新加坡企业中，仅36%表示在组织内部具备跨部门的部署透明度。

对此，ServiceNow亚太及日本区创新官CK Tan指出，“企业正持续推进AI应用，但在没有共同愿景和清晰视角的情况下，相当于在‘盲目飞行’。”

另一方面，在AI推进过程中，碎片化现象也日趋明显。研究发现，68%的企业通过多个项目组推动AI相关工作，尽管这有助于初期试验，但在缺乏统一治理架构的前提下，也放大了重复投入和合规风险。新加坡方面，有56%的企业尚未建立正式的AI治理框架。

此外，员工对于AI快速部署所带来的不确定感正在上升。超过一半的新加坡企业表示，员工担忧生成式AI可能影响岗位安全；这一比例在澳大利亚和印度更高，分别达到60%和57%。除岗位替代的焦虑外，不少企业也观察到员工对数据滥用、模型幻觉等问题感到不安，反映出对AI透明度和可控性的普遍关切。

在应用效果方面，企业是否选择主动重构人机协作流程，正在成为成效差异的重要分水岭。以效率和员工体验为例，采用全新工作流设计的新加坡企业，其改善成果是仅在现有流程中“叠加AI”的企业的三倍左右。印度和香港也出现类似趋势：前者在生产力提升方面的成效翻倍，后者则在风险管理与客户/员工体验方面表现更佳。

不过，亚太多数企业仍倾向于以“加法式”方式推进AI建设。在新加坡，约有一半企业表示继续在既有系统上叠加新工具，而非整合更新。澳大利亚和香港的这一比例则高达61%。此外，在AI功能部署方式上，四地企业普遍以单点工具为主，进一步加剧了系统复杂性和管理压力。

展望未来，从预算、战略到治理以及员工接受度，不难发现亚太企业在拥抱AI的过程中正面临越来越复杂的现实挑战。新加坡作为区域内技术布局相对成熟的代表，其应对方式也将成为外界观察企业AI转型深水区的一大参考。