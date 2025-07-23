在生成式AI渗透搜索体验的进程中，Google的“AI Overview”功能无疑是一个标志性产品——在搜索结果页面顶部直接生成AI总结，意在让用户更快获取答案，少跳转、更高效。但问题是，用户真的愿意用吗？

一项由皮尤研究中心（Pew Research Center）发布的研究报告，揭示了这个问题的部分答案。通过对900位愿意共享浏览数据的美国成年用户的分析（基于今年3月份的使用情况），他们发现，有约六成（58%）的用户至少遇到过一次带有AI Overview的搜索结果页面，但真正点击进去看AI引用来源的用户比例，仅有1%。

看到AI总结，反而不愿意点链接

数据显示，在出现AI Overview的搜索页面中，用户点击传统搜索结果链接的比例仅为8%，而没有AI Overview的页面点击率接近两倍，为15%。更显著的是，在包含AI总结的页面中，点击该总结内引用链接的比例仅为1%。这意味着，即便Google将来源展示在AI结果下方，用户依然极少主动点击查看。

不仅如此，用户在看到AI Overview后更容易“就此打住”。报告指出，26%的AI Overview页面访问最终以用户直接关闭页面或离开Google结束，而纯传统搜索结果页面这一比例为16%。换言之，AI Overview不仅在削弱对外部网站的点击，也在重塑用户在Google上的停留行为。

AI Overview生成逻辑：长问题才触发

尽管AI Overview已覆盖大量用户，但并非每次搜索都会触发生成。总体来看，3月期间仅约18%的搜索生成了AI总结。但其出现的概率与搜索方式高度相关：

当用户使用完整句子（如包含动词与名词）时，生成率为36%；

若搜索以“who”“what”“when”“why”等疑问词开头，生成率高达60%；

搜索词越多越容易触发：10词以上的搜索中有53%会生成AI Overview，而仅1~2个词的搜索则只有8%。

换句话说，只有当用户用“像提问一样”的方式使用搜索引擎时，AI才可能介入。

谁被引用最多？维基百科、YouTube 和 Reddit

无论是AI Overview还是普通搜索结果，Google最常引用的三大来源都是 Wikipedia、YouTube 和 Reddit，三者合计贡献了约15%的AI总结引用链接与17%的普通搜索链接来源。

在细分网站类型上，.gov政府网站在AI Overview中被引用的频率更高（6%，普通搜索中仅为2%），而新闻网站在两者中均占5%。从这个结构来看，Google在AI总结中似乎更倾向于权威性、稳定性强的来源，而非实时性较高的内容。

是“效率提升”，还是“分流打击”？

AI Overview的出现本意在于优化信息获取路径，但对于内容生产者，尤其是依赖搜索流量的网站而言，这种优化直接改变了用户行为：更少点击、更快离开——这无疑对外部流量形成了稀释甚至分流的效应。部分出版商已经将自身流量下滑归因于AI Overview的引入。

而对用户而言，这种“Google直接给答案”的模式可能确实节省了寻找信息的时间。但一个值得注意的趋势是：越来越多的用户在获取AI总结后就此止步，既不点开，也不深挖——AI不仅在回答问题，也可能在悄然压缩用户的探索半径。

这或许正是当前AI搜索的真实写照：它摆在了眼前，却不一定真的被用上。或者说，它正在被用作“终点”而非“入口”。