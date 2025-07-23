理想 i8，作为旗下电动车的又一次尝试，做得好可以提升总销量，做得不好，对自家的 L8 会形成拉扯。

理想不是第一次做电动车，第一款电动车 Mega 刚开始发令抢跑的时候，踉跄了一下。那时候除了争议的外观，其它资源的匹配也不是很到位，尤其是充电设施不完善。理想随后不断优化 Mega，总算是守住了阵脚。

理想 i8 产品力的新卡位

但 i8 不一样，这款车现在起到电动车产品线一个非常重要的卡位作用。i8 卖得好，可以为 i6 的走量打下坚实的基础。也只有 i8 获得市场回响，后续高端的 i9 才能走向成功。

尤其是现在，理想的 L9 系列在大型车上的身位已经被问界的 M8 和 M9 以及极氪 009压制，在 i9 还没有亮相之前，i8 将变成先遣队，必须拿下头阵战役的胜利。

首先，i8 的产品定位依然朝着 “家” 的方向去做。这就使得这款 6 座的车型，多少是比现有的 L 系列内部空间要大。因为采用电池组的关系，再加上去掉了增程器，理想把前排的空间前移，车头做短，尽可能做到了内部空间最大化。和 L8 相比，从轴距数据的增长中也能看到这个变化。

当然这也有弊端，那就是前面没有了前置的前备箱。整个车的前部分造型更像 Mega，侧边看过去也偏向 MPV 风格。此外，i8 在外观和电池之间找到了平衡点，最终续航成绩做到了大型 6 座纯电 SUV 表现不错的 CLTC 720km，这点对于一些在意续航的用户是个吸引。

理想 L6 在六月份的时候还能卖 1.6 万部，L7 也能卖 8000 多部，理想 L9 的销量在 4800 多部，L8 则在 4800 多部。可以看到，如果 i8 上市的话，好的表现可以在 L7 和 L8 的销量之间找到一个中位数，突破 5000 部每个月就已经是起点很稳了，后续再通过其它车型拉大声量做大总销量。

当然，这要确保自己家的 L 系列跌势不要出现。为什么这么说呢？我们看下小米的表现，小米在 SU7 热卖的时候，每个月都在 2.5 万左右，排名靠前；但随后随着SU7 后续车型上市，自家车型出现了交付下滑。这里面分析来看，用户都有 “买大不买小” 的趋同性购买心理。当然自家的增程车型和电动车型最好不要出现内耗，这就要看理想的产品最终能否精准卡在用户需求上。

所以，i8 的交付表现将非常关键。在前期，用户不会轻易在品牌之间做选择，而会在品牌内部做对比，i8 的卡位价位段起到一个承上启下的作用。

理想 i8 的对手群很多

看到 i8 的价位段，大概在 35-40 万，实际上潜在的对手群很多。这个价位段藏着一个潜在的巨头，那就是特斯拉新的 Model Y L。

特斯拉原本在 6 座市场是没有声音的，没有加长的七座版本在中国市场肯定卖不太动。但是，做了拉伸放大之后的六座版本就很有竞争力了。以特斯拉的品牌渗透力和产能出货能力，使得在这个六座以上大型 SUV 细分领域的问界和理想，都要做好准备。

特斯拉目前在 Model Y 的月销量在 4.5 万部左右，当然其有一些疲态。不过特斯拉已经意识到了这点，推出了 Model Y L，这个车型将把价位段内的配置丰富起来，对于大型车对手来说，硬生生挤进了一个 “程咬金”，不容小觑。

理想 i8 上市的时间节点很关键，之所以采用先在展厅亮相、后举办发布会的做法，显然是为了提前锁定一些意向客户。因为在这之前，乐道 L90 先以一个非常犀利的价格杀进了六座市场，况且有着不错的素质，所以理想必须应战，两者的交付时间差不多，到时候就看谁更有拉动力。

再一个对手就是问界系列了，虽然自家的 L 系列已经被问界系列压制，但苦于没有纯电车型作为反击，大家都想知道理想会以什么样的成绩反击。问界和理想有着不同的外观风格，前期的新能源动力差异将在理想 i 系列上市之后得到补齐，后期就要看理想如何发力。当然，最终要对 M8 和 M9 的双子星形成压力，可能要等 i9 上来才行。

接下去要面对的，自然是下半年要陆续交付的一些 “9” 字头车型，现有定位中高端的 “9” 系车型也有不少高手。吉利银河 M9、极氪 009、智己 LS9 等的市场拉力短期虽有限，但理想要面对的是月出货量在五千到一万以上的车型。

而已经在市场上销售的对手的价格调整，也会是理想 i 系列要面临的棘手问题。蔚来、小鹏都有不错的大型电动车在卖，它们是灵活的对手。在几年残酷的竞争中已经学会了充分利用终端优惠价格这把利器，如果他们做适当的价格调整，势必会对理想的 i 系列产生冲击。



江山打也不易守住更难

对于理想来说，江山必须守住，这几年随着技术的发展和成熟，增程和插混等混动模式已经被市场所接受。而纯电车型对于理想来说，有极大的产品线补足作用，可以最大程度确保用户不会离开品牌选购竞品车型。

对于理想最大的挑战在于，能够守住原本的 L 系列的底盘，再去争取用 i 系列打下另外一个江山。越来越多的对手正在进入到增程和插混领域，并且都会推出类似的车型，理想的压力也不小。

得益于既像 SUV 又像 MPV 的外观设计，如果市场做得好，可能还会争取一部分 MPV 用户。但这是一场非常不容易的战役，而且要争分夺秒直面市场，不容有迟疑和闪失。

小鹏的增程新车姑且不怕，理想 i8 这头阵要不拿下，小米的YU8来了咋办？喧嚣的理想 i8 在展厅已经迎来了不少客户，接下去就要看战果如何了，我们拭目以待。