据《Fami 通》公布的销售数据，任天堂 Switch 2 在日本上市首月销量突破 150 万台，达到 1538260 台，刷新了自 1996 年该机构开始统计以来所有游戏主机的首月销售纪录。

值得一提的是，游戏行业分析师、Kantan Games 的 Serkan Toto 博士指出，这一数字尚未包含任天堂官方直营渠道的销量，这意味着实际总销量要高得多。

此前，任天堂旗下主机的首月销量冠军为 Game Boy Advance，其在首发一个月内售出 1367433 台；紧随其后的是 Nintendo DS，首月销量为 1269846 台。而初代 Nintendo Switch 在同一时间段内的销量为 556633 台。相比之下，Switch 2 的销售速度至少是前代产品的三倍以上。

值得一提的是，非任天堂主机首月销量的最高纪录是 1134862 台，由 PS2 在 2000 年创下。

在全球市场方面，任天堂此前宣布，Switch 2 在发售前四天内全球销量即达 350 万台，成为任天堂有史以来销售最快的游戏机。

若 Switch 2 能在上市第一年内突破 1500 万台销量，将超越初代 Switch 同期表现。作为对比，PlayStation 4 与 PlayStation 5 均于年末假日季前后推出，首财年内销量约为 750 万台，其中 PS5 受到疫情导致的供应链限制影响。