在乐道 L90 发布价格的时候，大多数人都会认为这是个有竞争力的定价。当然，行业内的很多人也认同这个定价，其性价比在短时间内，似乎戴上了一副不错的盔甲。但喧嚣过后，总要交给市场来回答，产品价格、换电体系、产能交付带来的多维度战役，变成乐道 L90 直面的最大战役。

而且，这场战役真的不能输；不仅乐道输不起，也关乎蔚来的命运。

乐道 L90 产品价格定位带来成本挑战

先来说产品本身，乐道 L90 初看过去是款定位超大型的纯电 SUV。但随着这几年市场的演化，中国市场的用户已经更偏向于购买大空间的产品。当然，白热化的市场竞争，加上本身供应链的不断成熟，也带来了很多越级的车型。往往你会在市场上看到，价格定得不高，但体型都超过了这个级别本身定位的产品。

乐道 L90 还融合了 MPV 的一些风格，同时把内部空间做大，希望吸引家庭用户。这种做法当然也是学习了市场上现有一些卖得比较好的产品风格，从实际反馈来看，第三排在同级别竞品中，确实还算不错。

在 “大” 这个角度上，乐道 L90 还做了一个前备箱，这个功能充满争议，但却有一定的独特性。虽然应用场景比较有限，但敢于做出来，市场多少会给予一点接受度。

另外，在成本上，乐道还是基于蔚来的一些底子，做了一些部件的共用，比如座椅、电驱在蔚来体系内复用。也就是在产品定义的阶段，乐道 L90 就把成本做了控制，叠加了一些蔚来既有的技术。

在电池上，也做了克制，乐道 L90 提供 85kWh 电池。当然有的用户会觉得偏低，这应该是个平衡的结果，是经过多方考虑博弈后做的决定。电池大对于整车重量和购买门槛都是个挑战，这个配置李斌的解释是 “够用”。当然，作为大型车，一旦荷载人数上来后，续航会有折损，但是如果用在日常通勤，也算到位。

安全上，乐道 L90 也做了功课，采用钢铝混合车身架构，84% 的铝合金和高钢强度比例，依然有些蔚来的影子。再加上全域 900V 架构、世界模型智能辅助驾驶上车，综合产品力来说，这是一款依托在蔚来大品牌下的略平价车型，性价比是到位的，甚至有人说这是 “青春版的蔚来”。



乐道 L90 能否利用和提升换电体系价值

对于蔚来来说，换电体系是一个非常重要的资产。萤火虫是小型车，电池比较小，天然和乐道不好协调，并且已经和宁德时代的巧克力换电体系形成了联盟。虽然说后续会接入蔚来的第五代换电站，但这是个远期规划。

这里需要指出的是乐道的换电，乐道可以用蔚来的三代站和四代站，目前，全国蔚来总的换电站数量 2400+，其中到 6 月初的时候，全国累计有 2000 座换电站支持乐道换电，后期会有所增加。

这里就提出一个很大的难题，在还没有和蔚来打通高级别换电站的这个时间段，如何尽快卖出更大的量，把现有换电体系的价值利用最大化。

因为乐道 L90 是个体型更大的车，如果在城际或者高速旅途中，对于补能有着很大的需求。乐道 L90 只配备了 85 度的电池，而相对于其他对手的充电模式（他们有的配置了更大的电池），这时候 L90 的换电吸引力就体现出来了。但这里最大的挑战来自于，换电站需要维持一定的换电次数才能存活，或者说实现效益最大化。

作为应对，乐道 L90 还准备了一个电池租赁版本，价格杀到了 19.39 万的区间，这在以前只是一个两排座位车的价位段。这个方案可以帮助乐道吸引更多的用户进入展厅，选购车辆。而这种价格段的配置，也是乐道独有的，市场上其他对手没办法把电池剥离。

从现有的情况来看，在蔚来整个体系下，三个品牌的换电由于普及度的原因，便利性体验上还是多少有区别的。但乐道这两款车，对于提升现有蔚来换电体系的价值，是有帮助的，L90 的出现也是来 “救火” 换电站效率的。



乐道 L90 的销量不容许有失

到了今年下半年，是大型新能源车的上市密集期，众多车企端出了 “9” 字系的车型。这时候，市场给的时间窗口期有限。

看下现在乐道 L60 的月销量，差不多在五千辆左右徘徊，最近两个月会好一点，开始摸到 6000 以上的门槛。

目前排在新能源车大型 SUV 销量榜单上的车型，前面两个是问界的 M8 和 M9，6 月份能卖出 2.1 万和 1.3 万左右，可以说是一骑绝尘。接下去是领克的 900，一个月能卖出 5566 辆左右，理想的 L9 和腾势的 N9 都接近于 5000 辆，不相上下。紧随其后的就是深蓝的大型车 S09 也能有 3250 辆。所以整个大型新能源车的体量还是比较大的，市场上还是有很多用户购买。

以上几款车是乐道 L90 需要面对的强大对手，好比标兵在前。思考下乐道 L90 的交付，如果能够摸到 5K 的门槛，然后向上突破，就会和乐道 L60 形成双子星效应。两款车如果能够形成 2 万的合计销量表现，那么蔚来的财报会得到极大提振。

乐道 L90 从之前乐道 L60 的产能和交付表现不匹配的情况中学到了教训，一开始就将发布和交付时间拉得很近，同时表示产能会优先供应，这就会为市场赢得时间，在其他对手还没有上市或者交付之前，快速获得一些销量表现。

比较难的挑战在于前期销量可能会好看一些，长久的交付表现如何保证。这就不得不提到后面还有一些追兵，比如即将要上市的理想 i8 和 i6 双车型，后面还有汽车界的性价比高手零跑要出的大型车，吉利银河 M9、极氪 9X、智己 LS9 等。这些车的上市会有个时间差，价格也还没有公布，但会是场硬仗。

另外，随着时间和市场的推移，乐道这次公布的是预售价格。其他存量对手势必不会善罢甘休，也会在价格上做出一些回应，这就需要乐道迅速做出价格调整，不能被动应战。



价格到位放手一搏

时至今日，李斌多次提及蔚来将于今年四季度实现盈利的目标。今年是蔚来的产品大年，乐道作为价格低一个档位的 “蔚来” 品牌，承载着重要的冲量任务。L90 的预售价格已经公布，如果在真实售价上再做一些让渡的话，那么说明是听劝的。

而现在最大的挑战来了，这场战役，已经披上了厚厚的产品力 “盔甲”，所拿的价格刀枪也很 “犀利”，如果再输掉交付量的 “战果”，那蔚来真的是输不起了。

这个答案会在两个月后陆续完善的交付量数据上体现，而稳定的结果观察 3 个月就能知晓。在 2025 年第一季度财报电话会上，李斌为乐道定下的 “四季度月销 2.5 万辆” 目标，现在看来是个极其远大的目标。

你要说这次如果再不赢下来，还有啥招数？难不成要再来一款乐道 L80 么？